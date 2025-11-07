Με τις νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και την ισοπαλία της ΑΕΚ, η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA.

Το βράδυ της Πέμπτης βρήκε την Ελλάδα με... χιλιάρι. Ο Παναθηναϊκός πήρε «διπλό» στη Σουηδία, ο ΠΑΟΚ διέλυσε τη Γιουνγκ Μπόις και η ΑΕΚ έσωσε την ισοπαλία στο φινάλε κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς. Έτσι, οι ελληνικές ομάδες συγκέντρωσαν αθροιστικά σε Europa League και Conference League 1000 βαθμούς και έφεραν τη χώρα μας πιο κοντά στην Τσεχία και τον απώτερο στόχο της 10ης θέσης.

Η Ελλάδα ανέβηκε στους 40.312 βαθμούς και μείωσε την απόστασή της από τους Τσέχους κατά 200 πόντους. Η διαφορά βέβαια παραμένει σημαντική. Τουλάχιστον σε απόσταση ασφαλείας κρατάμε και την Πολωνία με τη Νορβηγία που μας καταδιώκουν. Υπενθυμίζουμε πως από τις εκπροσώπους της Τσεχίας η Πλζεν έμεινε στην ισοπαλία με τη Φενέρμπαχτσε, όπως και η Σπάρτα Πράγας με την Ράκοβ, ενώ η Σίγκμα Όλομουτς επικράτησε της Νόα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 43.100

11. Ελλάδα 40.312

12. Πολωνία 38.875

13. Νορβηγία 38,187

14. Δανία 37.481

15. Ελβετία 33.100