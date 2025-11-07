Βαθμολογία UEFA: Μείωσε την απόσταση και κυνηγά τη 10η Τσεχία η Ελλάδα
Το βράδυ της Πέμπτης βρήκε την Ελλάδα με... χιλιάρι. Ο Παναθηναϊκός πήρε «διπλό» στη Σουηδία, ο ΠΑΟΚ διέλυσε τη Γιουνγκ Μπόις και η ΑΕΚ έσωσε την ισοπαλία στο φινάλε κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς. Έτσι, οι ελληνικές ομάδες συγκέντρωσαν αθροιστικά σε Europa League και Conference League 1000 βαθμούς και έφεραν τη χώρα μας πιο κοντά στην Τσεχία και τον απώτερο στόχο της 10ης θέσης.
Η Ελλάδα ανέβηκε στους 40.312 βαθμούς και μείωσε την απόστασή της από τους Τσέχους κατά 200 πόντους. Η διαφορά βέβαια παραμένει σημαντική. Τουλάχιστον σε απόσταση ασφαλείας κρατάμε και την Πολωνία με τη Νορβηγία που μας καταδιώκουν. Υπενθυμίζουμε πως από τις εκπροσώπους της Τσεχίας η Πλζεν έμεινε στην ισοπαλία με τη Φενέρμπαχτσε, όπως και η Σπάρτα Πράγας με την Ράκοβ, ενώ η Σίγκμα Όλομουτς επικράτησε της Νόα.
Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA
10. Τσεχία 43.100
11. Ελλάδα 40.312
12. Πολωνία 38.875
13. Νορβηγία 38,187
14. Δανία 37.481
15. Ελβετία 33.100
