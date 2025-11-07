Στη δέκατη θέση αναρριχήθηκε ο ΠΑΟΚ μετά το θρίαμβό του επί της Γιουνγκ Μπόις με 4-0 και στη 16η θέση ο Παναθηναϊκός μετά την επικράτησή του στο Μάλμε επί της σουηδικής ομάδας - Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική.

Μετά την ολοκλήρωση και της τέταρτης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League η Μίντιλαντ από τη Δανία η οποία νίκησε 3-1 τη Σέλτικ έμεινε μόνη στην κορυφή με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. ΟΙ δυο νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού εδραίωσαν τις δύο ελληνικές ομάδες στο γκρουπ 8-24, αν όμως αναλογιστούμε ότι η απόστασή τους από τον τελευταίο της πρώτης οκτάδας είναι μόλις ένας και δύο βαθμοί αντίστοιχα, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι και οι δυο μπορούν να διεκδικήσουν την απευθείας πρόκρισή τους στους «16» της διοργάνωσης, αποφεύγοντας τα play offs, δηλαδή την επόμενη φάση. Εξαρτάται από το τι θα κάνουν στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές.

Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής ότι τόσο ο Βασίλης Μπάρκας με την Ουτρέχτη, όσο και ο Μπάμπης Λυκογιάννης με την Μπολόνια αποβλήθηκαν, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε δύο ασίστ στη μεγάλη νίκη της Γκενκ στην Πορτογαλία επί της Μπράγκα με 4-2 που ήταν και το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα της 4ης αγωνιστικής στο πιο συναρπαστικό της παιχνίδι!



Η βαθμολογία στο Europa League

1. Μίντιλαντ (11-3) 12

2. Φράιμπουργκ (8-3) 10

3. Φερεντσβάρος (8-4) 10

4. Θέλτα (9-4) 9

5. Μπράγκα (8-4) 9

6. Άστον Βίλα (6-2) 9

7. Λιόν (5-2) 9

8. Μπέτις (6-2) 8

---------------------------------

9. Πλζεν (6-2) 8

10. ΠΑΟΚ (9-6) 7

11. Μπραν (5-2) 7

12. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (7-6) 7

13. Γκενκ (5-4) 7

14. Πόρτο (4-4) 7

15. Φενέρμπαχτσε (4-4) 7

16. Παναθηναϊκός (7-6) 6

17. Βασιλεία (6-5) 6

18. Ρόμα (5-4) 6

19. Λιλ (6-6) 6

20. Στουτγκάρδη (4-4) 6

21. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (4-5) 6

22. Γιουνγκ Μπόις (6-10) 6

23. Νότιγχαμ Φόρεστ (6-5) 5

24. Μπολόνια (3-3) 5

----------------------------------------

25. Στουρμ Γκρατς (3-5) 4

26. Ερυθρός Αστέρας (3-5) 4

27. Σέλτικ (4-7) 4

28. Ζάλτσμπουργκ (4-6) 3

29. Φέγενορντ (3-6) 3

30. Λουντογκόρετς (5-9) 3

31. Στεάουα (3-6) 3

32. Ουτρέχτη (1-5) 1

33. Μάλμε (2-7) 1

34. Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-8) 1

35. Νις (4-9) 0

36. Ρέιντζερς (1-8) 0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5Η)

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου

19:45: Άστον Βίλα - Γιουνγκ Μπόις

19:45: Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ

19:45: Λιλ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ

19:45: Λουντογκόρετς - Θέλτα

19:45: ΠΑΟΚ - Μπραν

19:45: Πόρτο - Νις

19:45: Ρόμα - Μίντιλαντ

19:45: Φέγενορντ - Σέλτικ

19:45: Φενέρμπαχτσε – Φερεντσβάρος

22:00: Γκενκ - Βασιλεία

22:00: Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στουτγκάρδη

22:00:Ερυθρός Αστέρας - Στεάουα

22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Λυών

22:00: Μπέτις - Ουτρέχτη

22:00: Μπολόνια - Σάλτσμπουργκ

22:00: Νότιγχαμ - Μάλμε

22:00: Παναθηναϊκός - Στούρμ Γκρατς

22.00: Ρέιντζερς – Μπράγκα

Τα σημερινά αποτελέσματα

Βασιλεία – Στεάουα 3-1

Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 1-0

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1

Μίντιλαντ – Σέλτικ 3-1

Νις – Φράιμπουργκ 1-3

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Θέλτα 0-3

Ουτρέχτη – Πόρτο 1-1

Σάλτσμπουργκ - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-0

Στούρμ Γκρατς – Νότιγχαμ 0-0

Άστον Βίλα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-0

Βικτόρια Πλζεν – Φενέρμπαχτσε 0-0

Μπέτις – Λυών 2-0

Μπολόνια – Μπραν 0-0

Μπράγκα – Γκενκ 3-4

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις 4-0

Ρέιντζερς – Ρόμα 0-2

Στουτγκάρδη – Φέγενορντ 2-0

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 3-1