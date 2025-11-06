Τζούρισιτς στο Gazzetta: «Δεν παίξαμε τόσο ωραία, αλλά αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους, να αλλάξουμε την εικόνα μας και στο πρωτάθλημα» (vid)

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς μιλώντας στον απεσταλμένο του Gazzetta στη Σουηδία, Νίκο Αθανασίου ανέφερε πως το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι η νίκη ακόμα και όταν δεν έπαιξαν τόσο ωραία, ενώ επισήμανε πως πλέον όλοι θα προσπαθήσουν να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας και στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει σημαντική βαθμολογική ανάσα στην League Phase του Europa League επικρατώντας μέσα στην Σουηδία της Μάλμε με 1-0 για την 4η αγωνιστική. Ο... χρυσός σκόρερ του «τριφυλλιού», Φίλιπ Τζούρισιτς μιλώντας στον απεσταλμένο του Gazzetta στο Μάλμε, Νίκο Αθανασίου ανέφερε τα εξής: «Ναι ήταν ωραίο να σκοράρω. Δεν σκόραρα για πολύ καιρό, όχι τόσο πολύ, αλλά είχα κάποιες ευκαιρίες πριν και έτσι είναι το ποδόσφαιρο μερικές φορές. Το ξέρεις,μερικές φορές σουτάρεις άσχημα και η μπάλα μπαίνει μέσα. Μερικές φορές, ρίχνεις τέλεια και οι μπάλες φεύγουν, καταλαβαίνεις;

Αλλά ήταν πολύ σημαντικό και είναι ένα καλό μήνυμα ότι κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν παίξαμε τόσο όμορφα και ωραία. Αλλά αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε τρεις βαθμούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και τώρα, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την εικόνα μας στο πρωτάθλημα».