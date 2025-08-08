Ο 19χρονος εξτρέμ του Ατρομήτου, Κωνσταντίνος Μπάτος, έγινε επαγγελματίας, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028.

Το πρώτο μεγάλο βήμα της καριέρας του έκανε ο Κωνσταντίνος Μπάτος. Ο 19χρονος εξτρέμ του Ατρομήτου, έγινε επαγγελματίας, καθώς υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, το οποίο τον «δεσμεύει» με τους Περιστεριώτες έως το καλοκαίρι του 2028.

O νεαρός αριστερός ακραίος επιθετικός έκανε την περασμένη σεζόν 23 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα Κ19 της Stoiximan Super League, σκόραρε τρία γκολ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ.

Η ανακοίνωση του Ατρομήτου

«Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Μπάτος.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την υπογραφή το πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Κωνσταντίνο Μπάτο, που θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Κωνσταντίνος Μπάτος (5/4/2006) προέρχεται από τις Ακαδημίες του Ιάσονα Ιλίου και στη συνέχεια εντάχθηκε στα κλιμάκια των Ακαδημιών μας και συγκεκριμένα στην Κ15 του συλλόγου μας.

Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας αγωνίζεται με την ίδια ευκολία στις δύο θέσεις των εξτρέμ».

Μετά και την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Κωνσταντίνος Μπάτος που επέλεξε τη φανέλα με τον αριθμό «33», πραγματοποίησε και τις πρώτες του δηλώσεις στο atromitosfc.gr.

«Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές μέρες της ζωής μου! Υπέγραψα επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα που υποστηρίζω από μικρός, με την ομάδα στην οποία έβλεπα από τις εξέδρες του γηπέδου μας στο Περιστέρι.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Γιάννη Αγγελόπουλο, τον προπονητή μας, τον κ. Λεωνίδα Βόκολο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αλλά και φυσικά όλους τους προπονητές και τους ανθρώπους που με βοήθησαν να εξελιχθώ και με καθοδήγησαν όλα τα τα χρόνια στην Ακαδημία του Ατρόμητου.

Ωστόσο, τα όνειρά μου με τον Ατρόμητο δεν σταματούν εδώ. Στόχος μου είναι να δουλέψω σκληρά, μέσω των προπονήσεων και της δουλειάς μου να κερδίσω τις ευκαιρίες και αυτές να τις αξιοποιήσω, ώστε να βοηθήσω και εγώ από την πλευρά μου την ομάδα».