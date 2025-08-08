«Η Μαρσέιγ θα μπορούσε να δεχθεί να δώσει τον Ουναΐ και με 10 εκατ. ευρώ»

Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, η Μαρσέιγ θα μπορούσε να ρίξει λίγο τις αρχικές απαιτήσεις των 12 εκατ. ευρώ τις οποίες προέβαλε τόσο καιρό.

Η γαλλική ιστοσελίδα «topmercato» ανέβασε ένα νέο ρεπορτάζ για την υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ. Αφότου ανέφερε την χθεσινή πρόταση του Παναθηναϊκού, που φαίνεται να απέρριψαν οι Μασσαλοί, τόνισε πως εκείνοι είναι πιθανό να αλλάξουν την στάση τους.

Από την αρχή του μεταγραφικού αυτού παραθύρου, η Μαρσέιγ αξίωνε ένα ποσό στα 11,5-12 εκατ. ευρώ, που ήταν η οψιόν αγοράς που είχε συμφωνήσει στο deal δανεισμού του παίκτη στον Παναθηναϊκό. Τα χρήματα τα είδε μόνο από την Σπαρτάκ Μόσχας, την πρόατση της οποίας όμως απέρριψε τελικά ο 25χρονος Μαροκινός.

Έκτοτε η γαλλική ομάδα συνέχιζε να εμμένει στα χρήματα αυτά, παρ' ότι δεν τα βρήκε από καμία άλλη από τις προτάσεις που δέχθηκε. Φαίνεται λοιπόν πως καθώς ο καιρός περνάει, η στάση της είναι πιθανό να γίνει πιο διαλλακτική και θα μπορούσε κι ένα ποσό στα 10 εκατ. ευρώ να κάνει την δουλειά.

Η απόσταση που υπάρχει από την πρόταση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός δεν είναι τόσο μεγάλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό μπορεί να σημαίνει πως οι «πράσινοι» έχουν μία καλή αρχή για να φτάσουν σε συμφωνία με την Μαρσέιγ μέσα στον Αύγουστο.