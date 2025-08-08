Ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός Αλεξάντρου Ματσάν θα φτάσει στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου (9/8) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναιτωλικό.

Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάντρου Ματσάν. Οι άνθρωποι του Παναιτωλικού βρήκαν στο πρόσωπο του 25χρονου Ρουμάνου τον ποδοσφαιριστή που θα αναβαθμίσει μεσοεπιθετικά το παιχνίδι της ομάδας του Γιάννη Πετράκη και είναι θέμα χρόνου, ώστε να επισημοποιηθεί η προφορική συμφωνία των δύο πλευρών.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο βραχύσωμος (1.67μ.) επιτελικός χαφ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και ως αριστερό εξτρέμ, θα φτάσει στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου (9/8) για να ολοκληρώσει το deal με τους Αγρινιώτες.

Ο Ματσάν θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα «πέσουν» οι υπογραφές, ώστε να ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει πως από εβδομάδα ο Ρουμάνος θα πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιάννη Πετράκη.

Θυμίζουμε πως αναμένεται στις 14 Αυγούστου η άφιξη του «κλεισμένου» Σέρβου χαφ, Λόζαρ Κόγιτς. Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μάτσαν οι ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού του κλαμπ θα δώσουν βάρος στην απόκτηση εξτρέμ.