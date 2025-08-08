O Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 4/8 θα πραγματοποιηθεί τελικά με μια εβδομάδα καθυστέρηση, τη Δευτέρα 11/8 και ώρα 13:00 στην αίθουσα τύπου του PAOK Sports Arena.

Την ερχόμενη Δευτέρα (11/8) στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί από τον ΑΣ ΠΑΟΚ η συνέντευξη Τύπου με θέση τις εξελίξεις σχετικά με τη Νέα Τούμπα.

Αρχικά η συνέντευξη Τύπου ήταν να πραγματοποιηθεί την περασμένη Δευτέρα (4/8), ωστόσο οι υποχρεώσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας και ο αγώνας του Δικεφάλου με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα, οδήγησαν στην αναβολή της προκειμένου να μην επηρεαστεί η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΑΣ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Ο ΠΑΟΚ, ενημερώνει, πως θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 11 Αυγούστου και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Τύπου του PAOK Sports Arena.

Οι εκπρόσωποι του Τύπου οι οποίοι επιθυμούν να παραβρεθούν στην Συνέντευξη Τύπου, να στείλουν email με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο) τους καθώς και το μέσο το οποίο εκπροσωπούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από σήμερα (08/08) και μέχρι το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 15:00.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι εκπρόθεσμα αιτήματα δεν θα γίνονται δεκτά σε καμία περίπτωση. Δικαίωμα εισόδου στον χώρο θα έχουν αυστηρά και μόνο όσοι έχουν αποστείλει εγκαίρως e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος».