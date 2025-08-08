Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Στα υπόψιν του Παναθηναϊκού ο Μπιριντέλι σύμφωνα με τους Ιταλούς (vid)
Μετά το πρωινό δημοσίευμα για τον Τζόνστον, υπήρξε και νέο, αυτή τη φορά από την Ιταλία, που βάζει κι άλλον παίκτη στα ραντάρ του Παναθηναϊκού για την θέση του δεξιού μπακ, για την οποία έχουμε αναφέρει πως οι «πράσινοι» παλεύουν την δύσκολη περίπτωση του Νταβίντε Καλάμπρια.
Ο δημοσιογράφος Αλέσιο Αλάιμο του «tuttomercatoweb» ανέφερε σε ποστάρισμα στο προσωπικό του λογαριασμό στο X πως το «τριφύλλι» έχει στα ραντάρ του τον Σαμουέλε Μπιριντέλι. Πρόκειται για 26χρονο Ιταλό δεξιό μπακ της Μόντσα, με την οποία ο Παναθηναϊκός διατηρεί καλές σχέσεις μετά την αγορά του Κυριακόπουλου το φετινό καλοκαίρι.
#Panathinaikos su #Birindelli del #Monza @TuttoMercatoWeb— Alessio Alaimo (@alaimotmw) August 8, 2025
Το συμβόλαιό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 κι έτσι η ιταλική ομάδα δεν θα ήταν αρνητική να τον πουλήσει τώρα για να μην τον χάσει χωρίς χρήματα, αφού τώρα που εκείνη υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία, δεν φαίνεται πιθανό να ανανεώσει.
Την περσινή σεζόν εκείνος πραγματοποίησε 23 συμμετοχές παίζοντας για περισσότερο από 1.600 λεπτά και σκόραρε τρία γκολ. Ο χρόνος του θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος όμως ταλαιπωρήθηκε από κάποιους μυϊκούς τραυματισμούς.
