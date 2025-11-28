Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους «Galacticos» για τον όρο που κάνει υποχρεωτική την αγορά του Ανάς Ζαρουρί από τον Παναθηναϊκό.

Στο επίκεντρο της συζήτησης των «Galacticos» βρέθηκε ο Ανάς Ζαρουρί του Παναθηναϊκού, μετά την πολύ καλή χθεσινή του εμφάνιση απέναντι στην Στουρμ Γκρατς, την οποία κέρδισαν οι «πράσινοι» με 2-1, με τον Μαροκινό να δημιουργεί συνεχώς θέματα στην άμυνα των Αυστριακών με τις ατομικές του ενέργειες και να βγάζει την ασίστ για το πρώτο γκολ του «τριφυλλιού» με μία υπέροχη σέντρα με το εξωτερικό.

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Νίκος Αθανασίου μίλησε για το καθεστώς ιδιοκτησίας του Μαροκινού εξτρέμ. Εκείνος είχε αποκαλύψει πως οι «πράσινοι» έχουν μία συμφωνία 2,7-2,8 εκατ. ευρώ με την Λανς.

Για να ενεργοποιηθεί εκείνοι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να εκπληρώσει μονάχα μία προϋπόθεση. Αυτή είναι να πάρει το «τριφύλλι» ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για οποιαδήποτε διοργάνωση. Μία τέτοια εξέλιξη στην ουσία σφραγίζει την συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων και ενεργοποιεί την οριστική μεταγραφή του στο αθηναϊκό κλαμπ.