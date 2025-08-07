«Τα βρήκε με Σαράγεβο ο Σπαθάρης, έρχεται πρόταση στον Παναθηναϊκό»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, η Σαράγεβο τα έχει βρει με τον Μάρκο Σπαθάρη του Παναθηναϊκού και σύντομα θα καταθέσει πρόταση στους «πρασίνους».

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Λορέντζο Λεπόρε ανέφερε σε ποστάρισμά του την πλατφόρμα X πως η Σαράγεβο ετοιμάζεται να ολοκληρώσει δύο μεταγραφές για την δεύτερη ομάδα της, με την μία να αφορά ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Ο λόγος για τον Μάρκο Σπαθάρη με τον οποίο η ομάδα της Βοσνίας έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία και σήμερα (07/08) το πρωί αναμένεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στους «πρασίνους» για να κάνει δικό της τον ποδοσφαιριστή, με το deal να αναμένεται να επιτευχθεί τις επόμενες 48 ώρες.

Ο Σπαθάρης είναι 19 ετών και αγωνίζεται ως μέσος. Βρίσκεται αρκετά χρόνια στις ακαδημίες του «τριφυλλιού». Πέρυσι πέρασε το πρώτο μισό της σεζόν στην Κ19 του Παναθηναϊκού κάνοντας επτά συμμετοχές ενώ στο δεύτερο παραχωρήθηκε δανεικός στον Μακεδονικό, με τον οποίο έπαιξε έξι παιχνίδια στα Play Off της Superleague 2.