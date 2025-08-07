«Τα βρήκε με Σαράγεβο ο Σπαθάρης, έρχεται πρόταση στον Παναθηναϊκό»

Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Συμφωνία Σπαθάρη με Σαράγεβο, έρχεται πρόταση για τους «πρασίνους» λένε οι Ιταλοί
Ο Ιταλός δημοσιογράφος Λορέντζο Λεπόρε ανέφερε σε ποστάρισμά του την πλατφόρμα X πως η Σαράγεβο ετοιμάζεται να ολοκληρώσει δύο μεταγραφές για την δεύτερη ομάδα της, με την μία να αφορά ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.
Ο λόγος για τον Μάρκο Σπαθάρη με τον οποίο η ομάδα της Βοσνίας έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία και σήμερα (07/08) το πρωί αναμένεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στους «πρασίνους» για να κάνει δικό της τον ποδοσφαιριστή, με το deal να αναμένεται να επιτευχθεί τις επόμενες 48 ώρες.
EXCL: #FKSarajevo B team are close to finalizing two signings.August 6, 2025
Julen Jon #Guerrero is in advanced talks, while everything is verbally agreed with Markos #Spatharis — official offer will be sent to #Panathinaikos tomorrow morning, deal expected in 48h.@BalkansSports_ pic.twitter.com/XmTsiQUBvY
Ο Σπαθάρης είναι 19 ετών και αγωνίζεται ως μέσος. Βρίσκεται αρκετά χρόνια στις ακαδημίες του «τριφυλλιού». Πέρυσι πέρασε το πρώτο μισό της σεζόν στην Κ19 του Παναθηναϊκού κάνοντας επτά συμμετοχές ενώ στο δεύτερο παραχωρήθηκε δανεικός στον Μακεδονικό, με τον οποίο έπαιξε έξι παιχνίδια στα Play Off της Superleague 2.
