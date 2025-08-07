Από τον Παναθηναϊκό στην Τορίνο ο 16χρονος Τουνουσίδης

Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Στην Τορίνο ο Κυριακός Τουνουσίδης
Στην Ιταλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κυριάκος Τουνουσίδης του Παναθηναϊκού, αφού η Τορίνο ανακοίνωσε την απόκτηση του. Η ιταλική ομάδα πλήρωσε τα τροφεία που αναλογούσαν στους «πρασίνους» κι έκανε δικό της τον 16χρονο ποδοσφαιριστή με τον οποίο υπέγραψε συμβόλαιο για τρία χρόνια.
Ο Τουνουσίδης, που έχει καταγωγή και από την Ουκρανία, αγωνίζεται ως εξτρέμ, έχοντας την δυνατότητα να παίξει και στις δύο θέσεις, με την δεξιά να είναι η καλή του. Μετράει επίσης τρεις συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος Κ16 με την φανέλα της οποίας έχει σκοράρει κι ένα γκολ.
Η ανακοίνωση της Τορίνο
«Η Τορίνο είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μεταγραφή του Κυριάκου Τουνουσίδη. Ο γεννημένος το 2009 επιθετικός θα παραμείνει στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028».
