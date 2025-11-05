Σύμφωνα με σουηδικό ΜΜΕ, δυο ποδοσφαιριστές της Μάλμε δεν προπονήθηκαν σήμερα (5/11) και είναι αρκετά αμφίβολοι για το παιχνίδι της Πέμπτης (6/11, 19:45) με τον Παναθηναϊκό.

Το βράδυ της Πέμπτης (6/11, 19:45), ο Παναθηναϊκός δίνει ένα κρίσιμο παιχνίδι για την 4η αγωνιστική του Europa League, απέναντι στη Μάλμε στη Σουηδία. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να αυξήσεις τις πιθανότητες πρόκρισης στον επόμενο γύρο.

Το ίδιο φυσικά θέλουν και οι Σουηδοί, που έχουν μόλις έναν βαθμό μετά από 3 παιχνίδια, ωστόσο είναι αρκετά πιθανό να στερηθούν τις υπηρεσίες δυο ποδοσφαιριστών τους. Συγκεκριμένα, βάσει ρεπορτάζ από μέσο της χώρας, τόσο ο εξτρέμ Τάχα Άλι, ο οποίος επιλέχθηκε πρόσφατα για την εθνική ομάδα ανδρών της Σουηδίας, όσο και ο στόπερ Κόλιν Ρέσλερ είναι άκρως αμφίβολοι.

«Ο Άλι αντιμετώπισε κάποια προβλήματα με τον τραυματισμό του και ήταν σήμερα στο γήπεδο ως ''προστατευμένος''. Ελπίζουμε να τον χρησιμοποιήσουμε αύριο, αλλά θα δούμε», είπε ο υπηρεσιακός προπονητής Άνες Μράβατς στο Fotbollskanalen.

Όσον αφορά τον Ρέσλερ, αυτός ανέβασε πυρετό, και δύσκολα θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο ματς. Αμφότεροι αποτελούν σημαντικά κομμάτια της ομάδας, με 37 (Άλι) και 26 (Ρέσλερ) συμμετοχές αντίστοιχα.