Παναθηναϊκός: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ

Στη διάθεση του κόσμου θα δοθούν τα εισιτήρια για τη μάχη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Κυριακή (09/11, 21:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης» τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Superleague, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά τη ήττα από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Στη διάθεση του κόσμου θα δοθούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης σήμερα 5/11 στις 14:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟ:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (9/11, 21.00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα στις 14.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 6, 7 30 € 1Β, 5Γ, 8Β, 12Β 50 € 1Α, 5Β, 8Α, 12Α 55 € 5Α, 9, 11 85€ 2 105€ 10 155€ 3 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION