Ο Γιώργος Δώνης μετά τον Παναθηναϊκό θα συνεργαστεί ξανά με τον Μπαρτ Σένκεφελντ στην Αλ Καλίτζ. Ο Ολλανδός στόπερ θα είναι συμπαίκτης και πάλι με τον Κουρμπέλη και θα βρει στη Σαουδική Αραβία και τον πρώην αιώνιο αντίπαλο Κώστα Φορτούνη.

Ο 34χρονος (28/8/91) Ολλανδός στόπερ ανακοινώθηκε από την Αλ Καλίτζ κι έτσι θα μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία. Τώρα έχει μπει στην προετοιμασία της νέας του ομάδας, η οποία διεξάγεται στην πατρίδα του την Ολλανδία.

Ο Σένκεφελντ έπαιξε στον Παναθηναϊκό από το 2019 έως το 2025 και μέτρησε 166 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ.

Πριν έρθει στο τριφύλλι ήταν στην Μέλμπουρν Σίτι, ενώ αγωνίστηκε ακόμα στις Χέρακλες, Φέγενορντ, Τσβόλε, Εξέλσιορ.

Στην Αλ Καλίτζ ο Σένκεφελντ θα βρει επίσης τον πρώην συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, αλλά και τον διεθνή μέσο Κώστα Φορτούνη, με τον οποίο έχουν τεθεί φυσικά αντιμέτωποι σε ντέρμπι αιωνίων.

Στην Αλ Καλίτζ του Έλληνα τεχνικού, όπως είναι γνωστό, θα παίζει τη νέα σεζόν με τη μορφή δανεισμού, χωρίς οψιόν και ο Ισπανός εξτρέμ της ΑΕΚ Πάολο Φερνάντες, αφού υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων.



