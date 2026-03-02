Το Gazzetta καταγράφει τα δεδομένα γύρω από τις πληροφορίες από την Σαουδική Αραβία για το μέλλον του κόουτς Γιώργου Δώνη.

Ο Γιώργος Δώνης έχει καταφέρει και έχει φτιάξει ένα πολύ καλό όνομα στην Σαουδική Αραβία. Ο 56χρονος κόουτς κάθεται στον πάγκο της Αλ Καλίτζ από το 2024 ενώ στο εξωτερικό έχει θητεύσει εκτός από την Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ σε Αλ Χιλάλ, Σάρζα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αλ Ουένχτα, Αλ Φατέχ, και ξανά στην Αλ Ουέχντα. Στην Σαουδική Αραβία έχει πάρει 3 τίτλους.

Τι προκύπτει όμως με αφορμή τις πληροφορίες από την Σαουδική Αραβία περί αποχώρησής του από την Αλ Καλίτζ; Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε το Gazzetta ο έμπειρος τεχνικός έχει αρνηθεί εδώ και 3 με 4 μήνες την πρόταση ανανέωσης της Αλ Καλίτζ, η οποία θα επιμείνει πάντως και θα επιδιώξει έως και την έσχατη στιγμή να του αλλάξει γνώμη.

Ο ίδιος θα περιμένει ως το τέλος της σεζόν για να δει όλα τα δεδομένα είτε για άλλες ομάδες στην Σαουδική Αραβία που τον έχουν προσεγγίσει είτε για κάτι άλλο (εκτός απροόπτου στο εξωτερικό). Η ουσία είναι πώς με βάση τα ισχύοντα δεδομένα θα αποχωρήσει από την Αλ Καλίτζ.

Ο Δώνης στην Αλ Καλίτζ