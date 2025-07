Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, η Σάντερλαντ έχει χτυπήσει την «πόρτα» του Ολυμπιακού εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για τον Λορέντσο Πιρόλα.

O Λορέντσο Πιρόλα έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ιταλικών συλλόγων το φετινό καλοκαίρι, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε την περασμένη σεζόν τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με την Κ21 της Ιταλίας.

Μετά τις Αταλάντα, Μπολόνια και την Ίντερ, τώρα και η Σάντερλαντ φαίνεται πως έχει μπει στο... κόλπο δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τον 23χρονο στόπερ του Ολυμπιακού.

Οι Μαυρόγατες που από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Premier League μετά την άνοδό της στα μεγάλα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου στοχεύουν στην ενίσχυσή τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με το «Foot Italia», η Σάντερλαντ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό, με τον Πιρόλα μάλιστα να αποτελεί προτεραιότητα για το κέντρο της άμυνας. Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, το deal μεταξύ των δύο ομάδων θα μπορούσε να φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ!

🇮🇹 Sunderland have opened talks with Olympiacos for Italy U21 defender Lorenzo Pirola.



🐈‍⬛ The Black Cats believe they can strike a deal with the Greek champions for €20miilion plus add-ons.



