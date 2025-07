Στη λίστα των Αταλάντα και Μπολόνια φαίνεται να είναι ο Λορέντσο Πιρόλα του Ολυμπιακού, όπως υποστήριξε ο έγκριτος Νικολό Σκίρα.

Η σεζόν που πραγματοποίησε ο Λορέντσο Πιρόλα με τη φανέλα του Ολυμπιακού δεν άφησε... ασυγκίνητες ομάδες του εξωτερικού και συγκεκριμένα της πατρίδας του. Ήδη από τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει γνωστό ότι σύλλογοι της Serie A εξέταζαν σοβαρά την περίπτωσή του, με τον Νικολό Σκίρα να αποκαλύπτει δύο από τους «μνηστήρες» του 23χρονου στόπερ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με τον έμπιστο Ιταλό δημοσιογράφο, οι Αταλάντα και Μπολόνια έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Ιταλό οπισθοφύλακα, χωρίς να γίνεται λόγος για επίσημη πρόταση κάποιας εκ των δύο ομάδων.

Ο νεαρός αμυντικός διατηρεί συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους μέχρι το 2027. Πριν έρθει στο Λιμάνι είχε αγωνιστεί μόνο στα ιταλικά γήπεδα, ενώ τελευταίος του σταθμός πριν το Φάληρο ήταν η Σαλερνιτάνα. Από το καλοκαίρι του 2024, όταν ήρθε στην Ελλάδα, έχει καταγράψει 33 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό κι έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην ομάδα, προσφέροντας λύσεις στην άμυνα.

