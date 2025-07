Ο Ελβετός μέσος επιθυμεί να επιστρέψει στην Premier League, ωστόσο ο προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει διαφορετική άποψη και η... συμφωνία με την Σάντερλαντ ενδεχομένως να «χαλάσει».

Πολλές ομάδες εξέφρασαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γκρανίτ Τσάκα κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού, συμπεριλαμβανομένης και της Μίλαν. Ωστόσο, αυτή που τελικά επικράτησε ήταν η «νεοφώτιστη» Σάντερλαντ. Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε φέτος την άνοδο στην Premier League και έχει θέσει ως στόχο την παραμονή στην κατηγορία, πραγματοποιώντας ήδη μεταγραφές κορυφαίου επιπέδου και όπως φαίνεται ετοιμάζεται για ακόμη μία.

Παρότι ο Ελβετός μέσος έχει συμφωνήσει με τη Σάντερλαντ, ο νέος προπονητής της Λεβερκούζεν, Έρικ Τεν Χαγκ, έχει διαφορετική άποψη και δεν του επιτρέπει να αποχωρήσει. Όπως ανέφερε, η ομάδα έχει ήδη επιτρέψει την αποχώρηση τριών σημαντικών παικτών και δεν μπορεί να χάσει άλλον.

«Ο μάνατζερ του Τζάκα μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά αυτός ο σύλλογος έχει ήδη αφήσει να φύγουν τρεις σημαντικοί παίκτες, και δεν πρόκειται να αφήσουμε άλλον. Ο Γκράνιτ είναι ηγέτης, και έχει ακόμα τρία χρόνια συμβόλαιο με εμάς...»

Στις δύο σεζόν που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπάγερν Λεβερκούζεν ο Γκρανίτ Τσάκα μετρά 99 εμφανίσεις, με έξι γκολ και εννέα ασίστ, αποτελώντας ένα από τα βασικά «γρανάζια» στη μεσαία γραμμή της γερμανικής ομάδας, βοηθώντας την να κατακτήσει και το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορίας της, τη σεζόν 2023-24.

