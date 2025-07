Η πρόταση της Στουτγκάρδης που έκανε τον Γιάννη Κωνσταντέλια να πάρει την απόφαση να φύγει από τον ΠΑΟΚ.

Όπως αποκάλυψε το Gazzetta, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του και να αγωνιστεί για πρώτη φορά σε κλαμπ του εξωτερικού. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με τη Στουτγκάρδη για την πώληση του διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικού και σύντομα αναμένεται να έχουμε τις εξελίξεις.

Μάλιστα ο 22χρονος ποδοσφαιριστής το απόγευμα της Πέμπτης (24/7) αποχώρησε από την προετοιμασία των Θεσσαλονικιών, καθώς αναχώρησε από το Άμστερνταμ με προορισμό τη Γερμανία, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Σουηβούς.

Ο «Ντέλιας» συμφώνησε με το κλαμπ της Bundesliga για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, με κλιμακωτές αποδοχές. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ την πρώτη χρονιά του στη Στουτγκάρδη θα πάρει δυο εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά μέχρι το 2029 που ολοκληρώνεται το deal του έχει να εισπράξει 10 εκατομμύρια ευρώ.

Φυσικά εκτός από τον ίδιο τον Κωνσταντέλια η Στουτγκάρδη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή έπρεπε να ικανοποιήσει και τα «θέλω» του ΠΑΟΚ, τα οποία μόνο... χαμηλά δεν ήταν. Φτάνει μόνο να πούμε πως με την επισφράγιση της συμφωνίας ο 22χρονος μεσοεπιθετικός θα γίνει η δεύτερη πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του κλαμπ, πίσω μόνο από τον Στέφανο Τζίμα.

Ο ΠΑΟΚ θα λάβει άμεσα 18 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει να λάβει ακόμα 3 εκατομμύρια ευρώ μέσω μπόνους. Το ποσό ενδέχεται να ανέβει ακόμα περισσότερο, καθώς οι Θεσσαλονικείς κράτησαν 15% ποσοστό μεταπώλησης.

To who is who του Κωνσταντέλια