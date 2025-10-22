ΠΑΟΚ: Αναχώρησε για Λιλ χωρίς Οζντόεφ και Τάισον, αλλά με Παβλενκα
Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λιλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η τελευταία προπόνηση διεξήχθη το πρωί της Τετάρτης (22/10) στη Νέα Μεσημβρία και περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, οικογενειακό διπλό κι έξτρα πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.
Εκτός προπόνησης λόγω κάποιων ενοχλήσεων έμειναν οι Οζντόεφ και Τάισον. Οι δύο παίκτες υποβλήθηκαν σε θεραπεία και έμειναν εκτός αποστολής, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Το ευχάριστο είναι η επιστροφή του Παβλένκα στην αποστολή μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
Η πτήση της αποστολής του ΠΑΟΚ για τη Γαλλία είναι προγραμματισμένη για τις 17:30 και στις 21:00 θα γίνει η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Σουαλιό Μεϊτέ να εκπροσωπεί τους ποδοσφαιριστές.
⚫️⚪️ Χωρίς τους Τάισον και Οζντόεφ, αλλά με τον Παβλένκα στην αποστολή του αναχωρεί ο ΠΑΟΚ για την πόλη της Λιλ.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 22, 2025
Το Gazzetta είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ στη Γαλλία 🇫🇷
Αποστολή: @sts71#Paokfc pic.twitter.com/THSmtvi0gA
Η αποστολή του ΠΑΟΚ
Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ Γιακουμάκης
📋#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League κόντρα στη Λιλ στη Γαλλία. #LOSCPAOK #UEL #OurWay
📝#TrainingReport - https://t.co/VVg0a540w7 #training #news pic.twitter.com/rAF97HNqtC— PAOK FC (@PAOK_FC) October 22, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.