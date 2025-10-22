Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει για το εκτός έδρας ματς του ΠΑΟΚ με τη Λιλ στους Τάισον και Οζντόεφ, όμως ο Παβλένκα ακολούθησε κανονικά την ομάδα. Αποστολή στη Γαλλία: Σταύρος Σουντουλίδης

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λιλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η τελευταία προπόνηση διεξήχθη το πρωί της Τετάρτης (22/10) στη Νέα Μεσημβρία και περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, οικογενειακό διπλό κι έξτρα πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Εκτός προπόνησης λόγω κάποιων ενοχλήσεων έμειναν οι Οζντόεφ και Τάισον. Οι δύο παίκτες υποβλήθηκαν σε θεραπεία και έμειναν εκτός αποστολής, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Το ευχάριστο είναι η επιστροφή του Παβλένκα στην αποστολή μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Η πτήση της αποστολής του ΠΑΟΚ για τη Γαλλία είναι προγραμματισμένη για τις 17:30 και στις 21:00 θα γίνει η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Σουαλιό Μεϊτέ να εκπροσωπεί τους ποδοσφαιριστές.

⚫️⚪️ Χωρίς τους Τάισον και Οζντόεφ, αλλά με τον Παβλένκα στην αποστολή του αναχωρεί ο ΠΑΟΚ για την πόλη της Λιλ.



Η αποστολή του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ Γιακουμάκης