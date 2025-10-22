Προπονητής Λιλ: «Ομάδα με πολύ έμπειρους παίκτες ο ΠΑΟΚ, θα είναι δύσκολο ματς»

Για ένα δύσκολο παιχνίδι στο οποίο η Λιλ πρέπει να ελέγξει τον ρυθμό για να φτάσει στη νίκη μίλησε ο προπονητής των Λιλουά, Μπρούνο Ζενεσιό, ενόψει του ραντεβού με τον ΠΑΟΚ στο Europa League (23/10, 22:00).

Η Λιλ θα βρεθεί στην δρόμο του ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με την ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό να υποδέχεται τον Δικέφαλο του Βορρά το βράδυ της Πέμπτης (23/10, 22:00).

Οι Λιλουά έχουν κάνει το 2Χ2, βρίσκονται στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ βρίσκονται σε καλή φόρμα και στην Ευρώπη και στη Ligue 1. Μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Ζενεσιό ανέφερε ακριβώς τη φόρμα στην οποία βρίσκεται η ομάδα του, τονίζοντας πως η Λιλ θα χρειαστεί να είναι αποτελεσματική απέναντι στον ΠΑΟΚ.

«Ο ΠΑΟΚ αποτελείται από πολύ έμπειρους παίκτες, τόσο ξένους όσο και Έλληνες. Εμείς έχουμε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο Europa League, αλλά ακόμη δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε.

Θα είναι ένα δύσκολο ματς, όπως όλα. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να επιβάλουμε το δικό μας παιχνίδι. Διαθέτουμε λίγο χρόνο να προετοιμαστούμε για τους αγώνες. Αναπόφευκτα θα υπάρχουν αλλαγές, αλλά έχουμε ποιότητα και ποσότητα ως ρόστερ. Αν αύριο νικήσουμε θα πάμε στους 9 βαθμούς και θα είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα προκριθούμε», ανέφερε ο 59χρονος τεχνικός.

Τους παίκτες εκπροσώπησε ο Ρομάν Περό, ο οποίος κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος υπογραμμίζοντας πως η Λιλ θα βρει απέναντί της μία δυνατή ομάδα.

«Νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε μία καλή ομάδα, κορυφαία στο πρωτάθλημά τους, πρόσφατα νίκησαν και την ΑΕΚ στο ντέρμπι. Ωστόσο δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην Ευρώπη, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αύριο. Δεν θέλω να μιλήσω για παγίδες, ο ΠΑΟΚ είναι μία ομάδα καταξιωμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτει έμπειρους παίκτες», τόνισε ο αριστερός μπακ της Λιλ.