ΠΑΟΚ, Youth League: Σε κλειστό γήπεδο στις 19.00 το ματς του Δικεφάλου
Η Κ19 του ΠΑΟΚ ταλαιπωρείται στην Ισλανδία.
Η έντονη χιονόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να μην γίνει το ματς στο γήπεδο KA Vollurin της Ακουρέιρι για το Youth League. Το παιχνίδι είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 17.00, όμως, η έδρα μεταφέρθηκε, ενώ άλλαξε φυσικά και η ώρα για να μεταβούν σε κλειστό γήπεδο οι δύο ομάδες.
Όπως ανακοίνωσε η Ακουρέιρι, η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας και θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό γήπεδο, καθώς το αρχικά προγραμματισμένο ανοικτό στάδιο κρίθηκε ακατάλληλο λόγω της χιονόπτωσης.
Το ματς θα φιλοξενηθεί στο «Μπόγκαν», την κλειστή έδρα της Ακουρέιρι. Η ρεβάνς θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου, ενώ ο ΠΑΟΚ αν περάσει θ' αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέγκια - Φιορεντίνα και τα ματς θα γίνουν στις 26/11 και 10/12.
KA - PAOK FER FRAM Í BOGANUM KL. 16:00 Í DAG!— KA (@KAakureyri) October 22, 2025
UEFA hefur ákveðið að færa leik KA og PAOK í UEFA Youth League yfir í Bogann og verður leikurinn kl. 16:00. Frítt inn í boði Fjord Hotels en athugið að leikurinn verður ekki á Livey vegna tilfærslunnar #LifiFyrirKA pic.twitter.com/DQHngIOlar
