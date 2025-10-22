Στις 19.00 θα ξεκινήσει τελικά το ματς του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι.

Η Κ19 του ΠΑΟΚ ταλαιπωρείται στην Ισλανδία.

Η έντονη χιονόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να μην γίνει το ματς στο γήπεδο KA Vollurin της Ακουρέιρι για το Youth League. Το παιχνίδι είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 17.00, όμως, η έδρα μεταφέρθηκε, ενώ άλλαξε φυσικά και η ώρα για να μεταβούν σε κλειστό γήπεδο οι δύο ομάδες.

Όπως ανακοίνωσε η Ακουρέιρι, η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας και θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό γήπεδο, καθώς το αρχικά προγραμματισμένο ανοικτό στάδιο κρίθηκε ακατάλληλο λόγω της χιονόπτωσης.

Το ματς θα φιλοξενηθεί στο «Μπόγκαν», την κλειστή έδρα της Ακουρέιρι. Η ρεβάνς θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου, ενώ ο ΠΑΟΚ αν περάσει θ' αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέγκια - Φιορεντίνα και τα ματς θα γίνουν στις 26/11 και 10/12.

