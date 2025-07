Μόνο ικανοποιημένος δεν φαίνεται να είναι στη Φλαμένγκο ο Ματέους Γκονσάλβες, που, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, απασχολεί τον Ολυμπιακό.

Οι Βραζιλιάνοι προσγείωσαν τον Ματέους Γκονσάλβες στη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού και λίγο μετά τον είδαν να κάνει... όργια απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο 20χρονος εξτρέμ είχε ένα γκολ, μια μαγική ενέργεια που οδήγησε σε γκολ και γενικά δαιμονιώδη παρουσία στο χορτάρι απέναντι στις Ασπιρίνες, όντας ο, κατά γενική ομολογία, κορυφαίος παίκτης της ηχηρής πεντάρας (5-1) της Μενγκάο.

🇧🇷🤯 | 𝐌𝐚𝐭𝐡𝐞𝐮𝐬 𝐆𝐨𝐧𝐜̧𝐚𝐥𝐯𝐞𝐬 (𝟏𝟗) completely 𝐃𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎𝐘𝐄𝐃 the Bayer Leverkusen team



One of the best Flamengo talents.pic.twitter.com/dzsuGcAZy6