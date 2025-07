Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολο Σκίρα, ο ιταλικός σύλλογος αρνήθηκε προσφορά των Πειραιωτών για τον Καντσελιέρι, ενώ και ο ίδιος ο παίκτης επιθυμεί να μείνει στη Ρώμη.

Αρνητική απάντηση φέρεται να πήρε ο Ολυμπιακός για τον Ματέο Καντσελιέρι, τον 23 ετών εξτρέμ που απασχολεί το τελευταίο διάστημα τους νταμπλούχους Ελλάδας όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολο Σκίρα, η Λάτσιο έριξε... άκυρο σε πρόταση των «ερυθρόλευκων» για την απόκτηση του Ιταλού winger, που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 με τους «λατσιάλι» και κοστολογείται περίπου στα 4.7 εκατ. ευρώ.

Να θυμίσουμε πως πέραν του Καντσελιέρι, οι Πειραιώτες έχουν στο κάδρο και τον Φίλιπ Κόστιτς, για τον οποίο επίσης φαίνεται να έχουν κάνει κίνηση.

#Lazio have turned down #Olympiacos’ bid for Matteo #Cancellieri, who would also like to stay at Lazio. #transfers