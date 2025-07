Ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ, Δημήτρης Μπούσης γιος του ιδοκτήτη της ομάδας, Μιχάλη με ποστ του στο twitter, αναφέρθηκε στην κυκλοφορία των νέων διαρκείας γράφοντας μεταξύ άλλων πως όλοι είναι μια οικογένεια. Υπέρ της τιμολογιακής πολιτικής των εισιτηρίων και όλες οι Λέσχες φίλων του ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ έβγαλε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας με τον γιο του Μιχάλη Μπούση, Δημήτρη να αναφέρει με ποσταρισμά του στο twitter νυν X τα εξής: «Eίμαστε κάτι παραπάνω από οπαδοί. Είμαστε οικογένεια. Μαζί θα δημιουργήσουμε μια έδρα που κανένας δεν θα μπορεί να σπάσει. Λίγους μήνες πριν, χιλιάδες από εμάς ταξίδεψαν στην Αθήνα και έγραψαν ιστορία. Τώρα είναι η ώρα να επιστρέψουμε αυτήν την δύναμη στο σπίτι. Είμαι περήφανος που είμαι ΟΦΗ κάθε μέρα ξεχωριστά – μέσα από κάθε πρόκληση και κάθε παιχνίδι.

Ας κάνουμε το γήπεδο σε ένα ιδιαίτερο μέρος, μια γιορτή όπου θα δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις. Κάθε παιχνίδι είναι μια στιγμή. Τώρα ας την ζήσουμε μαζί. Μόνο ΟΦΗ».

