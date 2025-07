ΟΦΗ, διαρκείας: «Μεγαλύτερο γήπεδο, μεγαλύτερα όνειρα»

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2025–26.

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν.

Η ομάδα μετακομίζει στο Παγκρήτιο κι ελπίζει σε δυναμική στήριξη από τον κόσμο, αφού οι φιλοδοξίες είναι μεγαλύτερες για την ερχόμενη σεζόν. Αναλυτικά οσα αναφέρει ο ΟΦΗ για τη διάθεση των διαρκείας της σεζόν 2025-26:

«Μεγαλύτερο γήπεδο. Μεγαλύτερα όνειρα. Μεγαλύτερος ΟΦΗ.

Η νέα εποχή του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο είναι γεγονός. Μπροστά μας ανοίγεται μια ιστορική ευκαιρία: Να διαμορφώσουμε όλοι μαζί το επόμενο κεφάλαιο του συλλόγου, με τις εξέδρες γεμάτες παλμό, συνθήματα, οικογένειες και παιδιά. Να ξαναχτίσουμε την ταυτότητα του ΟΦΗ, από την κερκίδα και προς τα μέσα.

Η εικόνα της ασπρόμαυρης εξέδρας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson θα μείνει αξέχαστη. Ήταν η απόδειξη ότι ο κόσμος του ΟΦΗ είναι εδώ, δυνατός κι έτοιμος να στηρίξει χωρίς όρια.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, ανταποδίδει αυτό το ασίγαστο πάθος: Με εκπτώσεις έως και 30% για όσους ήταν δίπλα μας. Με ξεχωριστή μέριμνα για τις οικογένειες: Σε κάθε κανονικό εισιτήριο διαρκείας γονέα/κηδεμόνα σε όλες τις ανατολικές θύρες, αντιστοιχεί ΔΩΡΕΑΝ, ένα παιδικό διαρκείας.

Τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2025–26, που προσφέρουν εξαιρετική θέαση στις δύο ευθείες του Παγκρητίου Σταδίου, καλύπτουν όλους τους εντός έδρας αγώνες σε πρωτάθλημα, κύπελλο και φιλικές αναμετρήσεις.

Η θέση σου στην πρώτη γραμμή είναι πλέον διαθέσιμη

Για τις θύρες 9, 10, 11, 12, 13, 14 σε κάθε εισιτήριο διαρκείας γονέα/κηδεμόνα αντιστοιχεί ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για το παιδί του, εφ’ όσον αυτό έχει γεννηθεί από 01.01.2010 και μετά. Για κάθε επιπλέον παιδί, πέραν του πρώτου ισχύει έκπτωση 50%.

Για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει έκπτωση 50% στο εισιτήριο διαρκείας κάθε επιπλέον παιδιού πέραν του πρώτου.

**Για την αγορά του πακέτου, θα πρέπει στο «Καλάθι» να υπάρχει ένα εισιτήριο κατηγορίας «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ» και ένα «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εντός 15 ημερών από την αγορά του οικογενειακού πακέτου εισιτηρίων, θα πρέπει να αποσταλεί στο [email protected] αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, διαφορετικά η ΠΑΕ θα ακυρώσει το ΠΑΙΔΙΚΟ εισιτήριο.

Οι εκπτώσεις

Οι εκπτώσεις στις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας θα ισχύσουν ως τις 23:59 της 5ης Αυγούστου 2025.

Αναλυτικά για ποιους ισχύουν οι εκπτώσεις επιβράβευσης στο κανονικό εισιτήριο:

-20%: Για όσους αγόρασαν εισιτήριο για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025 και δεν προμηθεύτηκαν κανένα μεμονωμένο εισιτήριο τη σεζόν 2024-25.

-25%: Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2024-25.

Για όσους αγόρασαν έστω ένα μεμονωμένο εισιτήριο και προμηθεύτηκαν εισιτήριο για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025.

-30%: Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2024-25 που αγόρασαν επίσης εισιτήριο για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την ολοκλήρωση της αγοράς του εισιτηρίου διαρκείας, θα πρέπει να εισαχθεί ο ΑΜΚΑ στο αντίστοιχο πεδίο έκπτωσης, για ενεργοποιηθεί η κατηγορία έκπτωσης που σας αντιστοιχεί.

Ειδικές κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας

ΠΑΙΔΙΚΟ: Δικαιούχοι έκπτωσης 50% στο εισιτήριο διαρκείας στις θύρες 1VIP, 2, 3, 19 και 20 είναι τα παιδιά ως 15 ετών (γεννημένα από 01.01.2010 κι έπειτα). Ο γονέας / κηδεμόνας προσθέτει τον ΑΜΚΑ του ανήλικου τέκνου κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

*Όσοι ανήλικοι 15-18 ετών θέλουν να αποκτήσουν “Κανονικό” εισιτήριο, θα πρέπει ο γονέας / κηδεμόνας του εκάστοτε ανηλίκου να καταχωρήσει το αγορασμένο εισιτήριο διαρκείας στο δικό του gov.gr Wallet. Εκτός της περίπτωσης που ο ανήλικος 15-18 ετών, διαθέτει ατομικούς κωδικούς Taxisnet και είναι εγγεγραμμένος στο Ε.Μ.Επ, όπου θα μπορεί να καταχωρήσει ο ίδιος το εισιτήριό του στο gov.gr Wallet.

ΑΝΕΡΓΟΙ: Εισιτήρια διαρκείας για ανέργους, με βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, με έκπτωση 50% ΜΟΝΟ στη Θύρα 13.

Η βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να εκδοθεί και να αποσταλεί (την ημέρα έκδοσης) στο [email protected] εντός 15 ημερών από την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας και να συνοδεύεται από τον αριθμό εισιτηρίου, διαφορετικά η ΠΑΕ θα ακυρώσει το εισιτήριο.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Εισιτήρια διαρκείας για φοιτητές, με πάσο σε ισχύ ή βεβαίωση σπουδών, με έκπτωση 50% ΜΟΝΟ στη Θύρα 13.

Τα δικαιολογητικά (αντίγραφο φοιτητικού πάσου ή βεβαίωση σπουδών) θα πρέπει να αποσταλούν στο [email protected] εντός 15 ημερών από την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας και να συνοδεύονται από τον αριθμό εισιτηρίου, διαφορετικά η ΠΑΕ θα ακυρώσει το εισιτήριο.

ΑΜΕΑ: Τα μεμονωμένα εισιτήρια ΑΜΕΑ καθώς και η θέση του συνοδού (μία ανά εισιτήριο ΑΜΕΑ), είναι δωρεάν και διατίθενται με την λογική first come, first served, 72 ώρες πριν τον κάθε εντός έδρας αγώνα. Για την έκδοση μεμονωμένου εισιτηρίου ΑΜΕΑ είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού αναπηρίας 67% και άνω με ισχύ ως και 31.05.2026. Τα μεμονωμένα εισιτήρια ΑΜΕΑ θα είναι διαθέσιμα στις θύρες 2 & 3. Ο αριθμός των διαθέσιμων μεμονωμένων εισιτηρίων ΑΜΕΑ είναι περιορισμένος.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 δεν θ’ αποθηκεύσει, έστω και προσωρινά, κανένα δεδομένο υγείας.

GOV.gr Wallet

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι, βάσει νόμου, ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς την χρήση της εφαρμογής “GOV.gr Wallet”. Γι’ αυτό είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εγκατάσταση της απ’ όσους δεν την διαθέτουν.

Για την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1

Σε περίπτωση που δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, κάντε την εγγραφή σας μέσω του https://emep.gov.gr προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” γίνεται μόνο αν έχει προηγηθεί η εγγραφή σας στο Ε.Μ.Επ.

ΒΗΜΑ 2

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet” μέσω του App Store (συσκευές Apple) και του Play Store (συσκευές Android).

ΒΗΜΑ 3

Συνδεθείτε στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxisnet.

ΒΗΜΑ 4

Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής, για να προσθέσετε και να ταυτοποιήσετε το εισιτήριό σας (απλό ή διαρκείας).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με την χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://tickets.gov.gr

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δεν έχει εμπλοκή στην διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο GOV.gr Wallet από την αγορά του και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://support.gov.gr/guide

Φίλαθλοι άνω των 67 ετών

Όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας, αποκλειστικά άνω των 67 ετών, δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο smartphone προκειμένου να «κατεβάσουν» την εφαρμογή “GOV.gr wallet” για την αγορά εισιτηρίου, θα μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (επί της οδού Καντάνου, δίπλα στην είσοδο της Θύρας 9), ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους.

Η διαδικασία ταυτοποίησης και εκτύπωσης εισιτηρίου για τους άνω των 67 ετών, θα γίνεται καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00.

Διαδικασία αγοράς εισιτηρίου διαρκείας

Για την έκδοση εισιτηρίου διαρκείας απαιτούνται:

ΑΜΚΑ

ΑΔΤ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ (για έκδοση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

* Κάθε φίλαθλος δικαιούται να έχει στην κατοχή του μόνο ένα εισιτήριο διαρκείας.

Τρόποι απόκτησης εισιτηρίου διαρκείας

Online:

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΟΦΗ, στην ενότητα “Εισιτήρια” (www.oficretefc.com)

Τηλεφωνικά:

Ticketmaster Call Center: 2111981535 (Δευτ. – Κυρ.: 9.00 – 21.00)

*Χρέωση Ticketmaster : 3€ (ανά εισιτήριο για online αγορές και 10% του τελικού ποσού χρέωσης στις τηλεφωνικές αγορές)

Τρόποι πληρωμής

Με χρεωστικές κάρτες

Με πιστωτικές κάρτες (έως 12 άτοκες δόσεις και πολλά προνόμια με την OFI FC VISA της Τράπεζας Πειραιώς – έως 4 άτοκες δόσεις με όλες τις υπόλοιπες πιστωτικές κάρτες)».