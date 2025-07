Ο Μπρέγκου άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Βιτόρια

Ο Αντριάνο Μπρέγκου ήταν ο κερδισμένος από τους μικρούς που συμμετείχαν στην φετινή προετοιμασία και το χθεσινό γκολ αποτελεί την επιβράβευσή του.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το βράδυ της Τετάρτης (16/07) τον κύκλο των φιλικών που είχε κανονίσει να δώσει κατά την προετοιμασία του επικρατώντας με 3-1 της βελγικής Βέστερλο στο ΟΑΚΑ.

Το τρίτο γκολ των «πρασίνων» πέτυχε ο Αντριάνο Μπρέγκου, ο οποίος στο 84ο λεπτό πήρε την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή από τον Μαξίμοβιτς που έκανε το κλέψιμο και τελείωσε σωστά την φάση. Δείτε εδώ το γκολ που σημείωσε.

Η εξέλιξη αυτή μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού ο 19χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι εκείνος που ξεχώρισε περισσότερο από τους μικρούς που πήρε μαζί του στην προετοιμασία ο Ρουί Βιτόρια.

Στην αποστολή για την Αυστρία ο Πορτογάλος τεχνικός του Παναθηναϊκού πήρε συνολικά εννέα νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οι Σταμέλος, Καρακασίδης, Κυριόπουλος, Φικάι, Μπρέγκου, Λάβδας, Μπόκος, Νεμπής και Ζέκα πήγαν στην Αυστρία με στόχο να αποκομίσουν εμπειρίες, να δουλέψουν, αλλά και να δείξουν στον Ρουί Βιτόρια πως άξιζαν να βρίσκονται εκεί με την πρώτη ομάδα.

Και η αλήθεια είναι πως αρκετοί απ' αυτούς έδειξαν τα πράγματα. Τις πρώτες μέρες εκείνος που κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν ο Μπόκος, με τα εντυπωσιακά γκολ που σημείωσε μαζεμένα τόσο στο πρώτο φιλικό όσο και στις προπονήσεις.

Εκείνος όμως που είχε όμως την μεγαλύτερη διάρκεια και συνέπεια ήταν ο Αντριάνο Μπρέγκου, ο οποίος είχε κι ένα πλεονέκτημα παραπάνω από τους υπολοίπους. Το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός καθυστέρησε να αποκτήσει δεύτερο επιτελικό μέσο λόγω της υπόθεσης του Ουναΐ, τον οδήγησε να πάει στην Αυστρία έχοντας ως μόνο καθαρό επιτελικό μέσο τον Τάσο Μπακασέτα.

Ο Πορτογάλος προπονητής δεν προτιμούσε να βάζει τον Τετέ και τον Τζούρισιτς εκεί και κάπως έτσι ο 19χρονος επιθετικός μέσος βρήκε τον χώρο και τον χρόνο που χρειαζόταν.

Ξεκίνησε μάλιστα βασικός στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μέταλιστ, η πρώτη και τελευταία φορά που κάποιος από τους νεαρούς πήρε θέση βασικού στα φιλικά της ομάδας φέτος.

Our starting 11 for the first friendly match of the season against Metalist 1925. #paofc #panathinaikos #preseason25_26 pic.twitter.com/tgGgDKRlGP