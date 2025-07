Η πορεία του Λαμίν Σιλά, τον οποίο αποκαλούν στην πατρίδα του «σύμβολο ελπίδας». Από την Γκάμπια στην Ευρώπη για Ολυμπιακό και Νότιγχαμ και πλέον μόνιμα στην Ακαδημία της αγγλικής ομάδας, με το βλέμμα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Από την Γκάμπια στον Πειραιά μέσα σε λίγες ημέρες. Από την πρώτη του προπόνηση στον Ρέντη, στο γκολ της νίκης σε ντέρμπι αιωνίων.

Ο Λαμίν Σιλά γράφει ωραίες ποδοσφαιριστές ιστορίες κι ενώ πριν έναν μήνα έκλεισε τα 19 του χρόνια.

Το όνομά του ξεκίνησε με το «καλημέρα» να ψιθυρίζεται στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Ένας σέντερ φορ που δεν τον γνώριζε κανείς όταν ήρθε στην Ελλάδα, αλλά συστήθηκε με τρόπο εκκωφαντικό.

Έφτασε στις 3 Οκτωβρίου 2024, έκανε ντεμπούτο στις 6 του ίδιου μήνα και με δικό του γκολ ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των ομάδων Κ19. Ο νεοαποκτηθείς Σιλά έγραψε τον επίλογο με γκολ στο 94ο λεπτό, χαρίζοντας στους Πειραιώτες μία σπουδαία νίκη στο Κορωπί. Ένα ντεμπούτο βγαλμένο από ποδοσφαιρικό παραμύθι για έναν παίκτη που βρισκόταν στην Ελλάδα λίγες ημέρες.

Η ιστορία του Σιλά μοιάζει απίστευτη. Ο νεαρός επιθετικός από τη Γκάμπια, γεννημένος στις 6 Ιουνίου 2006, είχε δοκιμαστεί το καλοκαίρι το 2024 στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Παρά το ενδιαφέρον συλλόγων όπως η Λίβερπουλ και η Λέστερ, η μη έκδοση άδειας εργασίας τον εμπόδισε να παραμείνει στο Νησί.

Κάπου εκεί μπήκε στο «κάδρο» ο Ολυμπιακός, που εκμεταλλεύτηκε φυσικά την άμεση σχέση με τη Φόρεστ, λόγω του Βαγγέλη Μαρινάκη κι έφερε τον ταλαντούχο φορ στην Ελλάδα. Το deal ολοκληρώθηκε γρήγορα, ο Σιλά ταξίδεψε στην Αθήνα την Τετάρτη 2/10, πριν τον αγώνα με την Μπράγκα, είδε τους Πειραιώτες από κοντά να επικρατούν με 3-0 και την Παρασκευή πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ρομέν Πιτό.

Χωρίς να έχει προλάβει καλά-καλά να μάθει τα ονόματα των συμπαικτών του, ο Σιλά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και όχι μόνο αγωνίστηκε, αλλά από πάσα του Τουφάκη στο 94’, βγήκε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα των «πράσινων» και με ψύχραιμο πλασέ χάρισε το τρίποντο στους «ερυθρόλευκους». Δεν θα μπορούσε ασφαλώς να ονειρευτεί καλύτερο ξεκίνημα.

Ο Λαμίν Σιλά, βέβαια, ο οποίος είναι μέλος της εθνικής Κ20 της Γκάμπια, δεν ήρθε τυχαία στην Ευρώπη. Τη σεζόν 2023-24 με τη φανέλα της Steve Biko FC, σημείωσε 14 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ στο πρωτάθλημα ανδρών της Γκάμπια, προκαλώντας αίσθηση με την ωριμότητα, την ταχύτητα και την εκτελεστική του δεινότητα. Οι σκάουτερ της χώρας του τον αποκαλούν «σύμβολο ελπίδας» για μια γενιά που ονειρεύεται την επαγγελματική καταξίωση στην Ευρώπη.

We are delighted to announce the signing of forward Lamin Sillah from Olympiacos. ✍️