Στην Ιταλία συνεχίζουν να έχουν στην επικαιρότητα το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη, ο οποίος, όπως τόνισαν τα δημοσιεύματα, ταιριάζει αρκετά στα πλάνα του Αντόνιο Κόντε στη Νάπολι.

Η κατάκτηση του βραβείου του Golden Boy Web από τον Χρήστο Μουζακίτη, ανέβασε ακόμα περισσότερο τις μετοχές του 18χρονου χαφ του Ολυμπιακού, με τους... μνηστήρες να αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Ο ταλαντούχος μέσος του Ολυμπιακού έχει γραφτεί για αρκετές ομάδες της Ευρώπης και ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η Νάπολι, με το « europacalcio » να το πηγαίνει ένα βήμα πιο μακριά και τον θεωρεί ως την κατάλληλη επένδυση για τους «παρτενοπέι».

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα τονίζει πως ο διεθνής ποδοσφαιριστής είναι ο κατάλληλος για τα πλάνα του Αντόνιο Κόντε, καθώς διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που ψάχνει ο έμπειρος προπονητής ενώ κάνει αναφορά και στον υψηλό ανταγωνισμό της ομάδας για τη μεταγραφή του.