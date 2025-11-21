Ολυμπιακός: Ιδανικός για το πλάνο του Κόντε ο Μουζακίτης σύμφωνα με τους Ιταλούς
Η κατάκτηση του βραβείου του Golden Boy Web από τον Χρήστο Μουζακίτη, ανέβασε ακόμα περισσότερο τις μετοχές του 18χρονου χαφ του Ολυμπιακού, με τους... μνηστήρες να αυξάνονται όλο και περισσότερο.
Ο ταλαντούχος μέσος του Ολυμπιακού έχει γραφτεί για αρκετές ομάδες της Ευρώπης και ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η Νάπολι, με το «europacalcio» να το πηγαίνει ένα βήμα πιο μακριά και τον θεωρεί ως την κατάλληλη επένδυση για τους «παρτενοπέι».
Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα τονίζει πως ο διεθνής ποδοσφαιριστής είναι ο κατάλληλος για τα πλάνα του Αντόνιο Κόντε, καθώς διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που ψάχνει ο έμπειρος προπονητής ενώ κάνει αναφορά και στον υψηλό ανταγωνισμό της ομάδας για τη μεταγραφή του.
