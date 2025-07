«Η Σπόρτινγκ εξετάζει τον Τιάγκο Σίλβα»-Ο Ολυμπιακός έχει το 50% των δικαιωμάτων του

Στα ραντάρ της Σπόρτινγκ βρίσκεται ο μεσοεπιθετικός της Βιτόρια Γκιμαράες, Τιάγκο Σίλβα, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το 50% των δικαιωμάτων του Πορτογάλου.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στην Σπόρτινγκ εξετάζουν την περίπτωση του Τιάγκο Σίλβα για την ενίσχυση της μεσαία τους γραμμής.

Ο παίκτης αγωνίζεται στη Βιτόρια Γκιμαράες, με την οποία την περασμένη χρόνια πραγματοποίησε 46 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις σκοράροντας 7 γκολ και μοιράζοντας 8 ασίστ.

Ο 32χρόνος μεσοεπιθετικος ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Μπελενένσε και το 2016 μέχρι και το 2019 υπήρξε παίκτης της Φεϊρένσε.

Το 2019 μετακόμισε στη Αγγλία για λογαριασμό της Νότιγχαμ Φόρεστ στη οποία παρέμεινε για έναν μόλις χρόνο.

Το 2020 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Με τους Πειραιώτες πραγματοποίησε 21 εμφανίσεις, συμπεριλαμβανομένων 16 στη Super League κατακτώντας μάλιστα και τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Το καλοκαίρι του 2021 ο Σίλβα επέστρεψε στη χώρα του και μεταγράφηκε στη Βιτόρια Γκιμαράες. Το πενταετές συμβόλαιο που υπέγραψε περιελάμβανε ρήτρα αποδέσμευσης 50 εκατομμυρίων ευρώ με τους «ερυθρόλευκους» να παραμένουν δικαιούχοι του 50% των δικαιωμάτων του παίκτη σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης.

