Σύμφωνα με πηγές του Gazzetta από την Γαλλία, η κοινή απόφαση διαζυγίου του παίκτη με την Ναντ, ανοίγει τον δρόμο για τον ερχομό του στον Παναθηναϊκό. Ακόμη μία δυνατή περίπτωση δουλεύει το Τριφύλλι.

Το βράδυ της Παρασκευής (11/7) διαβάσατε στο Gazzetta πως ο Αλμπάν Λαφόντ είναι ο ένας τερματοφύλακας που ο Παναθηναϊκός συζητά για την απόκτησή του την ώρα που υπάρχει ακόμη μία δυνατή περίπτωση, η οποία όμως για την ώρα έχει μπλοκάρει, χωρίς να αποκλείεται η ανατροπή.

Την δεδομένη χρονική στιγμή το Τριφύλλι δουλεύει για την απόκτηση του 26χρονου Γάλλου πορτιέρε και όπως αναφέρουν πηγές του Gazzetta από την Γαλλία η υπόθεση είναι σε καλό δρόμο.

Η κοινή απόφαση του παίκτη με την Ναντ για να χωρίσουν οι δρόμοι τους, έχει αυξήσει τις πιθανότητες για να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις. Ο διεθνής άσος στα μέσα της προηγούμενης σεζόν ήρθε σε ρήξη με τον προπονητή του κλαμπ και από τότε τέθηκε στο περιθώριο.

Γι αυτό και δεν έκανε μια γεμάτη σεζόν, όπως το συνήθιζε.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως η ευθύνη για την εξέλιξη αυτή δεν βαραίνει τον παίκτη και κάπως έτσι άνοιξε η πόρτα της εξόδου για τον Λαφόντ από την Ναντ.

To who is who του Λαφόντ