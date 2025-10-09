Το επίτευγμα στο οποίο πλησιάζει ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, Τάσος Μπακασέτας είναι τόσο... μοναδικό που το έχει καταφέρει μόνο ο ιστορικός σκόρερ της Εθνικής Ελλάδας, Αγγελος Χαριστέας...

Ολο και πιο κοντά σε σπάνιο για Ελληνα παίκτη επίτευγμα πλησιάζει ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος σήμερα στη Σκωτία «γράφει» την 78η συμμετοχή του με το εθνόσημο στο στήθος. Ποιο είναι αυτό το επίτευγμα; Να βρίσκεται στο Top-10 και των σκόρερς και των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής ομάδας! Χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ εκατοντάδων διεθνών παικτών μόνο ένας βρίσκεται σ' αυτό το «ελίτ» διπλό ταμπλό. Ο ιστορικός σκόρερ της ομάδας, Αγγελος Χαριστέας, που είναι δεύτερος σκόρερ της πίσω από τον θρυλικό Νίκο Αναστόπουλο και ένατος σε συμμετοχές με 88 ματς.

Ο 32χρονος Μπακασέτας σήμερα ξεπερνά τον Στέλιο Γιαννακόπουλο και τον Τάσο Μητρόπουλο (έχει αφήσει πίσω του μεταξύ άλλων Λυμπερόπουλο, Τσαλουχίδη, Τζιόλη, Σεϊταρίδη, Μανωλά, Τσιάρτα, Καλλιτζάκη, Νταμπίζα που έχουν περισσότερες από 70 συμμετοχές) και φουλάρει για το Top -10, για το οποίο χρειάζεται επιπλέον τέσσερα ματς. Σ' αυτή τη φάση των προκριματικών, βέβαια, έχει τη δυνατότητα να αναρριχηθεί και στον πίνακα των σκόρερς (έκτος με 18 γκολ), καθώς εκτός της ικανότητάς του στο μακρινό και κοντινό σουτ, εκτελεί και πέναλτι και φάουλ.

Αναλυτικά..



ΟΙ 15 ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1. Καραγκούνης 139

2. Ζαγοράκης 120

3. Κατσουράνης 116

4. Τοροσίδης 101

5. Μπασινάς 100

6. Αποστολάκης 96

7. Νικοπολίδης 90

8. Παπασταθόπουλος 90

9. Χαριστέας 88

10. Σαλπιγγίδης 82

11. Σαμαράς 81

12. Μπακασέτας 78

13. Σαραβάκος 78

14. Γκέκας 78

15. Γιαννακόπουλος 77

16. Μητρόπουλος 77



ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ

1. Αναστόπουλος 29

2. Χαριστέας 25

3. Γκέκας 24

4. Σαραβάκος 22

5. Μ. Παπαϊωάννου 21

6. Μπακασέτας 18

7. Μαχλάς 18

8. Μήτρογλου 17

9. Νικολαϊδης 17

10. Τσαλουχίδης 16