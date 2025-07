Ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού ο Λαφόντ, μάχη για την απόκτησή του!

Ο 26χρονος Γάλλος Αλμπάν Λαφόντ της Ναντ είναι ένας από τους τερματοφύλακες που συζητά ο Παναθηναϊκός για την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta. Η αναφορά στα γαλλικά media.

Το απόγευμα της Παρασκευής τα γαλλικά media ανέφεραν πως ο Παναθηναϊκός και η Μπρεστ έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Γάλλο τερμαφύλακα της Ναντ, Αλμπάν Λαφόντ.

Οι αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πως το Τριφύλλι έχει ψηλά στη λίστα τον 26χρονο κίπερ και βρίσκεται σε επαφές με τον γαλλικό σύλλογο για να τον κάνει δικό του.

Επί της ουσίας παλεύει να βρει την χρυσή τομή με τους Γάλλους, με τους οποίους διατηρεί άριστη σχέση μετά την μεταγραφή του Πέδρο Τσιριβέγια. H περίπτωσή του, όμως, μόνο εύκολη δεν είναι, μιας και μιλάμε για έναν από τους καλύτερους πορτιέρε στη Ligue1 τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, οι ''πράσινοι'' δουλεύουν ακόμη μία περίπτωση για την ενίσχυση τους κάτω από τα δοκάρια.

To who is who του Λαφόντ