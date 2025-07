Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την απόκτηση των δικαιωμάτων του 18χρονου χαφ Ίωανα Παπαϊωάννου, ο οποίος θα πάρει μέρος στην προετοιμασία.

Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ είναι ο Ίωνας Παπαϊωάννου. Οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 18χρονου χαφ, ο οποίος θα λάβει κανονικά μέρος στην προετοιμασίας της πρώτης ομάδας υπό τις οδηγίες του Μίλαν Ράσταβατς.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση των δικαιωμάτων του Ίωνα Παπαϊωάννου, o οποίος θα λάβει μέρος στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

Είναι γεννημένος στις 15/09/2007 και τις τελευταίες τρεις σεζόν αγωνίστηκε στην Α’ και Β’ ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, με τις ανδρικές ομάδες των: ΑΟ Ατλαντίς, Άρη Βούλας (2024-25), ΠΑΟ Καλυβίων (2023-24) και ΑΟ Βουλιαγμένης (2022-23).

Βραβεύθηκε ως ο καλύτερος νέος παίκτης της Β’ ΕΠΣΑΝΑ, για την περίοδο 2023-24, όπου ήταν ο νεαρότερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που ηγήθηκε της ομάδας του στο σκοράρισμα.

Υπήρξε μέλος της Μικτής ΕΠΣΑΝΑ , που έφτασε στους «8» του Εθνικού πρωταθλήματος της Κ16 το 2023, ενώ ήταν ο αρχηγός της ομάδας της Βουλιαγμένης, που κατέκτησε το Κύπελλο ΕΠΣΑΝΑ το ίδιο έτος.

Είναι κάτοχος Αμερικανικού διαβατηρίου και βρίσκεται στη «δεξαμενή» παρακολούθησης της USMNT (Εθνική Ομάδα Ανδρών ΗΠΑ), για τo κλιμάκιo της Κ18.

Ο 17χρονος μέσος, είναι «γνώριμος» της ομάδας μας, καθώς συμμετείχε στην προετοιμασία της Elite Ακαδημίας μας με την Κ15 το 2021 και την Κ17 το 2023.

OFI Crete FC announces the acquisition of the rights of the midfielder Ionas Papaioannou, who will participate in the first team’s training camp.

Born on September 15, 2007, he has spent the last three seasons competing in the 1st and 2nd Divisions of the Eastern Attica Football Clubs Association (EPSANA), playing for the men’s teams of: AO Atlantis, Aris Voula (2024–25), PAO Kalyvion (2023–24) and AO Vouliagmeni (2022–23).

He was named Best Young Player of the EPSANA League for the 2023–24 season, as he was the youngest player to lead his team in scoring.

He was also a member of the EPSANA Representative Team, which reached the quarterfinals of the Greek U16 National Championship in 2023 and served as captain of the AO Vouliagmeni squad that won the EPSANA Cup that same year.

The 17-year-old midfielder is already familiar with our club, having participated in the training camps of the U15 team in 2021 and the U17 team in 2023.

He holds an American passport and has been included in the USMNT pool for the U18 team.

The young midfielder will participate in the first team’s preseason training».