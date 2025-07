Ενδεκάδα με πολλές αλλαγές παρουσίασε ο Ρουί Βιτόρια κόντρα στην Νόρτζελαντ

Ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε να αλλάξει επτά παίκτες σε σχέση με την ενδεκάδα που κατέβασε στον αγώνα με την Μέταλιστ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Νόρτζελαντ στις 15:00 στον δεύτερο φιλικό αγώνα του κατά τη διάρκεια της φετινής προετοιμασίας που κάνει στην Αυστρία κι έκανε γνωστή την ενδεκάδα που θα ξεκινήσει το ματς αυτό.

Ο Ρουί Βιτόρια προχώρησε σε αρκετές αλλαγές. Διατηρήσε μεν τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια, όμως στην άμυνα έκανε σημαντικές διαφοροποιήσεις. Εντελώς καινούργιο αμυντικό δίδυμο με τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν, δεξιά ο Βαγιαννίδης και αριστερά ο Κυριακόπουλος.

Δύο αλλαγές στην τριάδα του κέντρου με τον Τσιριβέγια να παίρνει θέση δίπλα στον Μαξίμοβιτς και τον Μπακασέτα μπροστά τους. Στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Πελίστρι, στο αριστερό ο Τζούρισιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Φώτης Ιωαννίδης.

Our starting 11 for the friendly match against FC Nordsjælland. #paofc #panathinaikos #preseason25_26 pic.twitter.com/BbRQw3tIBD