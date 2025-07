Ένα σύνθημα ιδιαίτερο έχουν αφιερώσει οι φίλοι της Χαρτς στον Τζέιμς Πένραϊς, αποδεικνύοντας τη λατρεία τους για έναν παίκτη που φέτος κέρδισε τις εντυπώσεις και αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ενισχύει την αριστερή πλευρά της άμυνάς της με τον Τζέιμς Πένραϊς, το νέο μεταγραφικό της απόκτημά της από τη Χαρτς. Ο 26χρονος έρχεται για να προσφέρει τα στοιχεία που έλειπαν από την πλάγια γραμμή της Ένωσης, έχοντας ήδη κερδίσει την αγάπη των φιλάθλων της πρώην ομάδας του, οι οποίοι του έχουν αφιερώσει και ένα ξεχωριστό σύνθημα.

Ο Σκωτσέζος οδεύει προς στην Αθήνα για λογαρασμό των Κιτρινόμαυρων μετά από μία γεμάτη σεζόν με 46 εμφανίσεις, επτά ασίστ και δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Χαρτς. Μάλιστα, συμπεριλήφθηκε και στην κορυφαία ενδεκάδα για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο (2024-2025) στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Ο Πένραϊς ψηφίστηκε και ως ο αγαπημένος παίκτης της εξέδρας από τους φίλους της Χαρτς, οι οποίοι του αφιέρωσαν και σχετικό σύνθημα, αναγνωρίζοντας την προσφορά του.

«Πήραμε ένα αριστερό μπακ που τρέχει τόσο γρήγορα, είναι ο Τζέιμς Πενράις, έχει γ@μ#μ€νη ποιότητα. Αγαπάει τις τάρτες με μαρμελάδα και εμείς τον αγαπάμε επίσης, είναι ο Τζέιμς Πενράις και ανήκει στα βυσσινί”, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι στίχοι του συνθήματος των Σκωτσέζων για τον ομοεθνή τους παίκτη.

James Penrice is the Fans' Player of the Year



