Τα γερμανικά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν τα 14 εκατομμύρια της Στουτγκάρδης για τον Κωνσταντέλια, θετικός στο ενδεχόμενο του να μετακομίσει εκεί φέρεται να είναι ο Έλληνας διεθνής.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με τη Στουτγκάρδη να καταθέτει επίσημη πρόταση ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ στον ΠΑΟΚ για την απόκτησή του. Ωστόσο, η απάντηση από τη Θεσσαλονίκη ήταν ξεκάθαρη. Ο Ιβάν Σαββίδης και η διοίκηση του Δικεφάλου έχουν ανεβάσει ψηλά τον πήχη για τον νεαρό μεσοεπιθετικό, ζητώντας τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ για να μπουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως έκανε γνωστό το Kicker.

Η Στουτγκάρδη, ωστόσο, δεν φαίνεται διατεθειμένη να εγκαταλείψει την υπόθεση, καθώς γνωρίζει πως ο Κωνσταντέλιας είναι θετικός σε μία ενδεχόμενη μετακίνησή του στη Bundesliga. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο παίκτης θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει καμία διάθεση για συζητήσεις αυτή τη στιγμή, με τον σύλλογο να ετοιμάζει νέα πρόταση ανανέωσης στον Έλληνα διεθνή. Ο Ιβάν Σαββίδης φέρεται διατεθειμένος να τηρήσει την υπόσχεση που είχε δώσει από το περασμένο καλοκαίρι, προσφέροντας αναπροσαρμογή του συμβολαίου με καλύτερους οικονομικούς όρους, θέλοντας να «δέσει» έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες του.

