Τι έγραψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, για το ύψος της πρότασης που κατέθεσε η Στουτγάρδη στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και η οποία απορρίφθηκε από τον Ιβάν Σαββίδη.

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Στουτγάρδης για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με τη γερμανική ομάδα να προχωράει σε επίσημη πρόταση προς την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία απορρίφθηκε από τον Ιβάν Σαββίδη.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ απέφυγε να δώσει στη δημοσιότητα το ακριβές ποσό της επίσημης πρότασης των κυπελλούχων Γερμανίας, ωστόσο ο γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έγραψε στο «Χ», ότι η επίσημη πρόταση της Στουτγάρδης προς τον ΠΑΟΚ ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, επιβεβαιώνοντας κι αυτός από την πλευρά του το ενδιαφέρον των Σουηβών για τον «Ντέλια», αλλά και το ότι οι «ασπρόμαυροι» δεν δείχνουν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον νεαρό διεθνή μεσοεπιθετικό.

