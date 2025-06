Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αίγυπτο, ο Παναθηναϊκός και ακόμη δύο κλαμπ έχουν κάνει πρόταση στον Μοσταφά Μοχάμεντ της Ναντ.

Σελίδα στην πλατφόρμα Χ επικαλούμενη ως πηγή τον Αιγύπτιο δημοσιογράφο Αλί Μαχέρ ανέφερε πως ο Μοσταφά Μοχάμεντ της Ναντ δεν θα συνεχίσει στην γαλλική ομάδα τη νέα σεζόν και υπάρχουν μάλιστα ήδη τρεις προσφορές για κείνον, η μία εκ των οποίων από τον Παναθηναϊκό.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι «πράσινοι» συνδέονται με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αφού τον περασμένη Γενάρη, εκείνοι ενδιαφέρθηκαν γι' αυτόν, μετά από προτροπή του προπονητή τους, Ρουί Βιτόρια, που τον ήξερε από την συνεργασία τους στην εθνική Αιγύπτου, όμως η υπόθεσή του δεν προχώρησε κυρίως λόγω άρνησης του ιδίου.

Τώρα οι νέες αυτές πληροφορίες επαναφέρουν το όνομά του στο προσκήνιο με την αναφορά για πρόταση που έχει καταθέσει το «τριφύλλι» για κείνον μαζί με την τουρκική Μπασακσεχίρ και μία γερμανική ομάδα, που το όνομά της δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Ο 27χρονος Αιγύπτιος φορ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν έχοντας πραγματοποιήσει 32 συμμετοχές, κατά τις οποίες σκόραρε έξι γκολ κι έδωσε μία ασίστ στα περισσότερα από 1.300 λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Μπορεί να έχει συμβόλαιο με την Ναντ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όμως οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εκείνος είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα συνεχίσει στο γαλλικό κλαμπ, αλλά και ότι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι και πάλι στην Ευρώπη.

