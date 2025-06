Ο θρυλικός Ζιοβάνι επέστρεψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» και φόρεσε την επετειακή φανέλα των 100 χρόνων από την ίδρυση του Ολυμπιακού.

Ο Zιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα, ένας παίκτης που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον Ολυμπιακό επέστρεψε στα παλιά του λημέρια και στο «Γ. Καραϊσκάκης», με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος των Ερυθρολεύκων περπάτησε στους διαδρόμους του γηπέδου, φόρεσε την επετειακή φανέλα και μπήκε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, 20 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το Λιμάνι.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ μοιράστηκε με τους φιλάθλους το βίντεο από την επίσκεψη του Μάγου στο Φάληρο, με τη λεζάντα του σχετικού post να γράφει χαρακτηριστικά: «Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός»

