Διάκριση για τον 22χρονο επιθετικό της ΑΕΚ, ο οποίος ψηφίστηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του COSAFA Cup, το οποίο κατέκτησε με την Ανγκόλα.

Ο Ζίνι της ΑΕΚ πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με τον Λεβαδειακό όπου έπαιξε ως δανεικός από την Ένωση σκοράροντας 14 τέρματα σε 30 εμφανίσεις.

Ο 22χρονος Ανγκολέζος επιθετικός επιστρέφει στην ΑΕΚ έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο του COSAFA Cup με την Εθνική του ομάδα πριν μερικές μέρες.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ διακρίθηκε στο τουρνουά και βρέθηκε μέσα στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης, όπως ανακοινώθηκε.

Η Ανγκόλα επικράτησε στον τελικό του COSAFA Cup με 3-0 της Νοτίου Αφρικής, με τον Ζίνι να δίνει ασίστ στο δεύτερο τέρμα της ομάδας του.

