Ολυμπιακός: Έχει χρυσάφι, να το προσέχει σαν τα μάτια του!

Με την περίπτωση της μεταγραφής του Κωστούλα στην Μπράϊτον επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά αυτό που εδώ και χρόνια «φωνάζω»: ο Ολυμπιακός τα ταμεία του τα γεμίζει κατά βάση από τα Ελληνόπουλα!

Και για να γεμίσει τα ταμεία του ο Ολυμπιακός σημαίνει ότι πουλήθηκαν καλά. Και για να πουλήθηκαν καλά, σημαίνει ότι έπαιξαν καλά στην ομάδα του. Κατ΄ επέκταση πρέπει τα Ελληνόπουλα να τα προσέχει σαν τα μάτια του.

Ιστορικά είναι αποδεδειγμένα αυτά τα πράγματα.

Ο Ολυμπιακός πήρε 17,5 εκ. Ευρώ δίνοντας τον Ρέτσο στην Μπάγερ Λέβερκουζεν.

Άλλα 15 εκ. Ευρώ δίνοντας τον Μήτρογλου στη Φούλαμ. Άλλα 15 εκ. Ευρώ από τη μεταγραφή του Μανωλά στη Ρόμα.

Άλλα 13 εκ. Ευρώ από τη μεταγραφή του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ.

Άλλα 10 εκ. Ευρώ από τη μεταγραφή του Σάμαρη στην Μπενφίκα.

Τώρα λοιπόν έρχεται ο Κωστούλας να σπάσει όλα τα ρεκόρ με τη μεταγραφή του στην Μπράϊτον αντί 35-40 εκ. Ευρώ, για να πάρουμε την πιο υποτίθεται…χαμηλή εκδοχή των ποσών που ακούγονται.

Μαζί με κάποια ακόμη εκατομμύρια (4 από τον Φετφατζίδη στην Τζένα, 4 από τον Νικολάου στην Έμπολι, 3 από τον Σιόβα στη Λεγκανές, 2 από τον Κυριάκο Παπαδόπουλο στη Σάλκε κι άλλο 1,5 από τον Διαμαντάκο) τα έσοδα του Ολυμπιακού εδώ και μία 15ετία από την πώληση Ελλήνων παικτών ξεπερνάνε η, αγγίζουν τα 125 εκ. Ευρώ! Αντίθετα, από ξένους παίκτες, αν εξαιρέσεις τα 20 εκ. Ευρώ του Ποντένσε από τη Γουλβς και τα 15 του Μιλιβόγεβιτς από την Κρίσταλ Πάλας δεν υπήρξε κανένα έσοδο από πώληση άνω των 8 εκ. Ευρώ (με τόσα πήγε στη Γουλβς ο Ζοζέ Σα).

Είναι φανερό ότι από τους Έλληνες παίκτες και δη τα νέα παιδιά, έρχονται τα πιο μεγάλα έσοδα. Και δη όσο πιο νέα, τόσο πιο πολλά! Οι δύο πιο ακριβές πωλήσεις ήταν του 18χρονου Κωστούλα και του 19χρονου Ρέτσου! Κι ο Νικολάου έφυγε στα 21, χωρίς καν να παίξει, παρά ελάχιστα. Ο Μανωλάς κι ο Φετφατζίδης στα 23. Ο Τσιμίκας στα 24. O Σάμαρης στα 25 κι ο Μήτρογλου στα 26.

Είναι δε ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει χρυσό στην Ακαδημία του και έτσι δικαιώνεται και η επένδυση του Μαρινάκη να ρίχνει κάθε χρόνο δύο και τρία εκ. Ευρώ σε αυτό το κομμάτι-γιατί μη νομίζετε ότι έρχονται έτσι κι όλα…μόνα τους όλα αυτά τα αποτελέσματα. Πρώτα επενδύεις και μετά εισπράττεις τους καρπούς. Και μπαίνεις και σε διαδικασία εξέλιξης. Όταν πρωτοανέλαβε ο Μαρινάκης, μόλις είχε πουληθεί από την προηγούμενη διοίκηση, του Κόκκαλη, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος με μόνο 2 εκ. Ευρώ στην Μπουντεσλίγκα. «Μόνο» γιατί ο παίκτης έκανε στη συνέχεια της καριέρας του μεταγραφές 15 εκ. Ευρώ.

Τώρα, 15 χρόνια αργότερα, ο Ολυμπιακός πουλάει έναν άλλο 18χρονο, κάπου 17 με 20 φορές παραπάνω χρήματα!

Άσχετο: Στην Cosmote θα βλέπουμε τουλάχιστον και την επόμενη σεζόν τα παιχνίδια πρωταθλήματος του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη-και δη ίσως και τη μεθεπόμενη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να υπογράψει σύντομα με την νέα τηλεοπτική πλατφόρμα, που στη συνέχεια και σε πρώτη φάση θα μεταβιβάσει τα σχετικά δικαιώματα στην Cosmote.

Τελικά, όπως φαίνεται, το τελευταίο παιχνίδι στο οποίο οι φίλοι του Ολυμπιακού τον Κωστούλα στο Καραϊσκάκη ήταν εκείνο το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το 4-2 των πλέϊ οφ, στις 30 Μαρτίου. Με τον νεαρό άσο να δίνει πραγματικά μία εκπληκτική παράσταση.

Να μπαίνει αλλαγή στο 65’ αντί του Γιάρεμτσουκ και παίζοντας για 30 λεπτά σε θέση σέντερ φορ (ήταν τραυματίας ο Ελ Κααμπί), πρόλαβε να σκοράρει το κρίσιμο (εκείνη την στιγμή το σκορ ήταν στο 3-2) τέταρτο γκολ στο 82΄ με μία κεφαλιά δυναμίτη από φάουλ του Ρόντινεϊ που είχε κερδίσει ο ίδιος ο Κωστούλας, αλλά και να κερδίσει την αποβολή του Ιωαννίδη στο 92’ μετά από εκπληκτική προσωπική ενέργεια. Αν θυμάστε μάλιστα είχε επιχειρήσει στο 90’ να σκοράρει με ένα σουτ από σχεδόν το κέντρο του γηπέδου, «κρεμώντας» τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Ένας…αφηνιασμένος Κωστούλας κόντρα στον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι άλλωστε κόντρα στον οποίο έκανε και την πρώτη του πειστική εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα», στο 0-0 στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα τον περασμένο Οκτώβριο, όταν είχε μπει αλλαγή και είχε αλλάξει όλη τη ροή του παιχνιδιού, παίζοντας μισό ημίχρονο κρυφό φορ και μισό ημίχρονο έξω δεξιά!

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍 για τον 33χρονο πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Τιάγκο Σίλβα που μπήκε στην καλύτερη 11άδα της χρονιάς στο πορτογαλικό πρωτάθλημα! Με μία τέταρτη στη σειρά υπέροχη σεζόν στην Γκιμαράες (με 151 παιχνίδια, 23 γκολ και 19 ασίστ) σε ρόλο Νο 8.

