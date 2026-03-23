Μια ενδιαφέρουσα συνθήκη συμβαίνει εδώ και 6 χρόνια, από τότε δηλαδή που ο τίτλος του πρωταθλητή της Superleague απονέμεται μέσω Playoffs.

Σε ρυθμούς Playoffs στη Stoiximan Superleague μπαίνουν από σήμερα (23/3) οι τέσσερις ομάδες του νέου, μίνι-πρωταθλήματος, με την κλήρωση για τις έξι αγωνιστικές που θα δώσουν τον τίτλο να γίνεται το μεσημέρι της Τρίτης (24/3).

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (με ελάχιστες μαθηματικές ελπίδες) θα δώσουν τη μάχη τους με φόντο την κούπα του πρωταθλητή, με την κάθε μια να έχει τις δικές τις πιθανότητες και τις ισορροπίες δεδομένα να αλλάζουν από παιχνίδι σε παιχνίδι, καθώς οι τρεις πρωτοπόροι βρίσκονται σε απόσταση τριών πόντων.

Ωστόσο, υπάρχει μια ιδιαίτερη συνθήκη που συναντάμε εδώ και έξι χρόνια, δηλαδή από τη σεζόν 2019-2020, όταν και τα Playoffs μπήκαν στις ζωές μας.

Αυτό το ιδιαίτερο γεγονός είναι πως 5/6 φορές, ο πρωτοπόρος της κανονικής περιόδου κατακτά στο τέλος και το πρωτάθλημα, κάτι που μάλλον φέρνει χαμόγελα στους φίλους της Ένωσης. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η αγωνιστική περίοδος 2022-2023, όταν ο Παναθηναϊκός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπήκε ως πρώτος στο μίνι πρωτάθλημα, αλλά εν τέλει είδε την ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα να κατακτά τον τίτλο.

Ο «Δικέφαλος» είναι στους 60 πόντους, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στους 58 και τον ΠΑΟΚ στους 57. Φυσικά, αυτή η παράδοση μπορεί και να «σπάσει» τη φετινή σεζόν, όμως είναι αρκετά... ιντριγκαδόρικη η συγκεκριμένη παράδοση που έχει χτιστεί.

Αναλυτικά τι συνέβη τις τελευταίες έξι σεζόν

2019-2020

Κανονική διάρκεια: Ολυμπιακός 66 βαθμοί

Playoffs: Ολυμπιακός 91 βαθμοί

2020-2021

Κανονική διάρκεια: Ολυμπιακός 67 βαθμοί

Playoffs: Ολυμπιακός 90 βαθμοί

2021-2022

Κανονική διάρκεια: Ολυμπιακός 65 βαθμοί

Playoffs: Ολυμπιακός 83 βαθμοί

2022 -2023

Κανονική διάρκεια: Παναθηναϊκός 61 βαθμοί

Playoffs: ΑΕΚ 83 βαθμοί

2023-2024

Κανονική διάρκεια: ΠΑΟΚ 60 βαθμοί

Playoffs: ΠΑΟΚ 80 βαθμοί

2025-2026