Το λάθος που έκανε ο Ολυμπιακός και αναγνώρισε ο Μεντιλίμπαρ

Το πρόβλημα που υπάρχει στον Ολυμπιακό από τις αρχές Φεβρουαρίου και αναγνώρισε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η γκέλα του Ολυμπιακού χθες με την ΑΕΛ Novibet έφερε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που υπάρχει στους «ερυθρόλευκους» εδώ και ενάμιση μήνα, το οποίο αναγνώρισε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης»... Αυτό των ξένων παικτών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στα ματς των Πειραιωτών.

Για κάθε παιχνίδι, οι ομάδες της SuperLeague έχουν δικαίωμα να δηλώσουν 5 ξένους παίκτες που δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Στην αρχή της σεζόν, οι ποδοσφαιριστές αυτοί ήταν οι Ροντινέι, Μπρούνο, Ορτέγκα, Ελ Καμπί και Ταρέμι, ενώ οι Γιάρεμτσουκ και Καμπελά (ο Μάνσα δεν είχε χρόνο συμμετοχής) που έφυγαν τον Ιανουάριο δεν έπιαναν κάποια θέση, καθώς λόγω ουκρανικής και γαλλικής καταγωγής αντίστοιχα.

Η λογική έλεγε πως στη μεταγραφική περίοδο που είναι μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, ο Ολυμπιακός είτε θα αποκτούσε παίκτες με κοινοτικό διαβατήριο είτε θα φρόντιζε να αδειάσει κάποια θέση ξένου, προκειμένου να αποκτηθεί κάποιος άλλος στη θέση του. Τίποτα από τα δύο δεν έγινε...

Οι Πειραιώτες πήραν τους Κλέιτον και Αντρέ Λουίς από τη Ρίο Άβε, με αποτέλεσμα να φτάσουν τον συνολικό αριθμό των ξένων χωρίς κοινοτικό διαβατήριο στους 7. Έτσι, σε κάθε αγώνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αναγκασμένος να αφήνει εκτός αποστολής 2 από αυτούς...

Οι Ελ Καμπί, Ταρέμι, Ροντινέι και Μπρούνο θεωρούνται σίγουροι σε κάθε ματς που είναι διαθέσιμοι και οι Ορτέγκα, Κλέιτον και Αντρέ Λουίς μάχονται για τη μία θέση που απομένει. Κάτι που, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, δεν... βολεύει και τόσο, όχι μόνο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά οποιονδήποτε προπονητή καλείται να λύσει μία τόσο δύσκολη εξίσωση.

Ο Ισπανός τεχνικός, μάλιστα, χθες αναγνώρισε το πρόβλημα αυτό, σε ερώτηση που δέχθηκε για τον Αντρέ Λουίς που μαζί με τον Ορτέγκα έμεινε εκτός αποστολής: «Δεν έχουμε κάνει κάτι σωστά ως σύλλογος. Έχουμε 7 ξένους παίκτες. Επομένως πρέπει να μείνουν έξω οι 2. Με πονάει πολύ, με ενοχλεί και με στεναχωρεί ως προπονητή ότι πρέπει να ανακοινώσω στους παίκτες μου ότι πρέπει να μείνουν έξω χωρίς κανέναν λόγο. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Πάντα με κάποιον παίκτη βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Είναι κάτι που έχουμε κάνει λάθος στον προγραμματισμό».

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΝΕΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ