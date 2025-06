Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία ο εκλεκτός προπονητής της ΑΕΚ είναι ο Σέρβος Μάρκο Νίκολιτς και ο Δικεφάλος θέλει να τον αγοράσει από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Δημοσίευμα από τη Ρωσία εμφανίζει τον προπονητή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μάρκο Νίκολιτς, στο προσκήνιο για την ΑΕΚ! Όπως υποστηρίζει το «championat.com» ο Ένωση θέλει να δώσει τα κλειδιά στον Σέρβο προπονητή, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Ρώσους για ακόμα ένα χρόνο και είναι πρόθυμη να τον αγοράσει από το κλαμπ της Μόσχας.

«Η ΑΕΚ θέλει να προσλάβει τον Σέρβο τεχνικός Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ηγείται επί του παρόντος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση μετέφερε στο Championat πως ο ελληνικό σύλλογος είναι έτοιμος να εξαγοράσει το συμβόλαιο του Σέρβου προπονητή από την ΤΣΣΚΑ, εάν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία με τον ίδιο τον Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός ανέλαβε την ΤΣΣΚΑ το περασμένο καλοκαίρι. Προηγουμένως, ο Νίκολιτς ήταν προπονητής της Λοκομοτίβ, της Παρτιζάν και της Αλ-Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

🚨AEK Athens want to appoint CSKA coach Nikolic

The club is ready to buy out the coach if they can reach an agreement with the Serb

(@andreypankovvv) pic.twitter.com/7BWDFhz5uc