Στις τάξεις της ΑΕΚ προκάλεσε έκπληξη η διαχείριση του VAR στην αναμέτρηση της ΑΕΛ Novibet, Βασίλη Φωτιά, τόσο στο σκληρό φάουλ του Παντελάκη στον Γιόβιτς, όσο και στο ακυρωθέν γκολ του Μαρίν, στο οποίο δεν υπήρξε on-field review.

Η ΑΕΚ για ακόμα μια φορά δεν αξιοποίησε τις πολλές ευκαιρίες της και αυτήν τη φορά το πλήρωσε, καθώς άφησε δυο βαθμούς στη Λάρισα. Μετά το ματς στις τάξεις των ανθρώπων του Δικεφάλου υπήρχε δυσαρέσκεια και έκπληξη για τον τρόπο που διαχειρίστηκε δυο κομβικές φάσεις ο έμπειρος διεθνής διαιτητής, Βασίλης Φωτιάς, ο οποίος ήταν ο VAR της αναμέτρησης.

Από πλευράς Ένωσης τόνιζαν πως ο έμπειρος ρέφερι δεν βοήθησε τον άπειρο σε επίπεδο Super League διαιτητή Μόσχου, καθώς ένα λεπτό πριν τη φάση του γκολ που ακυρώθηκε για χέρι του Πινέδα σε σουτ του Μαρίν, υποστήριζαν πως υπήρχε αποβολή του Πανελάκη για το σκληρό φάουλ που έκανε στον Γιόβιτς.

«Κανείς νοήμων άνθρωπος που βλέπει αυτή τη φάση σε replay δεν μπορεί υποστηρίξει πως δεν υπάρχει άμεση κόκκινη κάρτα στον Παντελάκη», τόνιζαν χαρακτηριστικά στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο.

Εκτός από την απόφαση του Φωτιά να μην καλέσει τον Μόσχου για πιθανή αναβάθμιση, στον Δικέφαλο υπάρχουν παράπονα και για τη διαδικασία που ακολούθησε η διαιτητική ομάδα στο ακυρωθέν γκολ. Ο VAR ειδοποίησε τον ρεφ της αναμέτρησης πως υπήρξε χέρι του Πινέδα και ο διαιτητής από το Λασίθι ακύρωσε το γκολ χωρίς να κάνει ο ίδιος on-field review.

Από την ΑΕΚ έλεγαν: «Ακόμη κι αν μπορεί ο VAR να διαβεβαιώσει τον διαιτητή για γκολ μετα απο επαφή με το χέρι, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπαρχει κανένα replay που να το δείχνει ξεκάθαρα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο καθαρό το πλάνο που να επιτρέπει στον VAR να πει πως είναι βέβαιο και δεν χρειαζόταν να το δει. Σε δυο λεπτά είχαμε χαρακτηριστικά εκ διαμέτρου αντίθετη διαχείριση απο το VAR, με βασική αυτήν της κόκκινης στον Παντελάκη».