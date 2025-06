Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η ΑΕΚ έχει εξετάσει σοβαρά τον 25χρονο Έλληνα κεντρικό αμυντικό της Λουγκάνο και δεν αποκλείεται να αποκτηθεί άμεσα από τους κιτρινόμαυρους.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Το ζήτημα του προπονητή βρίσκεται στο επίκεντρο τη δεδομένη στιγμή στην ΑΕΚ, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως τα μεταγραφικά θέματα δεν «τρέχουν». Όμως μέχρι να κλείσει οριστικά έχει μπει μια άνω τελεία, όπως γίνεται αντιληπτό.

Οι κιτρινόμαυροι έχουν τσεκάρει αρκετές περιπτώσεις σε πολλές θέσεις, όπως και σε αυτή του κεντρικού αμυντικού όπου δεδομένα θα χρειαστεί τουλάχιστον μια προσθήκη. Όπως έχετε διαβάσει στο Gazzetta ο Κλέιτον της Φλαμένγκο είναι μεταξύ εκείνων που έχουν τσεκαριστεί από τους κιτρινόμαυρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η ΑΕΚ έχει εξετάσει σοβαρά και την περίπτωση του 25χρονου Έλληνα στόπερ της Λουγκάνο, Αντώνη Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος που δεσμεύεται με συμβόλαιο στην ελβετική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2027 αρέσει αρκετά στην Ένωση και δεν αποκλείεται μάλιστα η απόκτησή του να προχωρήσει άμεσα. Αυτό φυσικά θα γίνει εφόσον τελειώσει οριστικά το θέμα του προπονητή καθώς οι μεταγραφές πρέπει να έχουν και την έγκρισή του.

Η περίπτωση του Παπαδόπουλου πάντως απασχολεί σοβαρά την ΑΕΚ και αν αποκτηθεί θα ενισχύσει τους κιτρινόμαυρους σε μια θέση που δεδομένα χρειάζονται προσθήκη, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν και το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ. Μάλιστα ο Παπαδόπουλος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και στη θέση του αμυντικού χαφ.

Το who is who του Αντώνη Παπαδόπουλου