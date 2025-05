Ο πρώην μέσος της ΑΕΚ επέστρεψε στην πατρίδα του, έτσι ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στη Γουιντάντ.

Έχοντας μείνει ελεύθερος από τη Χαλ, ο Νορντίν Άμραμπατ έψαχνε τον νέο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο άλλοτε μέσος της ΑΕΚ τελικά επέλεξε να επαναπατριστεί, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τα μέσα του 2026 με τη Γουιντάντ, ομάδας από το Μαρόκο.

Στα 38 του χρόνια ο Άμραμπατ συνεχίζει το ποδοσφαιρικό του ταξίδι, το οποίο μεταξύ άλλων περιελάμβανε και ένα νταμπλ στη χώρα μας με τη φανέλα της Ένωσης το 2023.

Only a glimpse… Stay tuned for the reveal ⚔️#DimaWydad pic.twitter.com/hoK9vwQht9