Ο Ράφα Μπενίτεθ «παίζει έντονα» στο ρεπορτάζ της Ένωσης και το Gazzetta σας παρουσιάζει την πρόσφατη διαδρομή του 65χρονου τεχνικού, από τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι και την Θέλτα του Δουβίκα.

Μπορεί η ΑΕΚ να διέψευσε τα σενάρια περί συμφωνίας με προπονητή το βράδυ της Τρίτης (20/5), ωστόσο τα ρεπορτάζ που εμπλέκουν την Ένωση με τον Ράφα Μπενίτεθ «τρέχουν» τις τελευταίες ώρες, μιλώντας για deal των δυο πλευρών.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει συνοπτικά την πορεία του 65χρονου Ισπανού κόουτς, με έμφαση κυρίως στην τελευταία δεκαετία.

Η αρχή της σπουδαίας καριέρας του Μπενίτεθ στους πάγκους, χρονολογείται πίσω στο 1993 και σε ηλικία μόλις 26 ετών, όταν αποτέλεσε τον βοηθό προπονητή στην πρώτη ομάδα των «μερένγχες», και παράλληλα τον πρώτο προπονητή στην δεύτερη ομάδα της Ρεάλ. Αποχώρησε το 1995, έπειτα από 65 επίσημους αγώνες με την Καστίγια, για να αναλάβει τη Βαγιαδολίδ (1995-1996), στη συνέχεια μετέβη στην Οσασούνα για μόλις τρείς μήνες και 9 ματς σε επίπεδο Segunda Division, ενώ από το 1997 μέχρι και το 1999 ήταν στο «τιμόνι» της Εξτρεμαδούρα, την οποία οδήγησε στην άνοδο στα «μεγάλα» σαλόνια της Ισπανίας.

Ακολούθησε η Τενερίφη στις αρχές της νέας χιλιετίας (2000-2001), την οποία επίσης ανέβασε κατηγορία, πριν έρθει το μεγάλο βήμα για λογαριασμό της Βαλένθια. Στις «νυχτερίδες» έμεινε για 4 χρόνια, και ουσιαστικά εκεί «έφτιαξε» το όνομά του, κερδίζοντας δις τη La Liga (2001-2002 και 2003-2004) αλλά και το Κύπελλο UEFA κόντρα στη Μαρσέιγ.

Ο κύκλος είχε κλείσει και η Λίβερπουλ ήταν ο επόμενος σταθμός του Μπενίτεθ. Για έξι σεζόν στα ηνία των «Reds» μπορεί να μην πήρε πρωτάθλημα, όμως αλησμόνητος έχει μείνει ο τελικός της Πόλης το 2005, με την ομάδα του Μερσεϊσάιντ να γυρίζει από το 0-3 σε 3-3 και εν τέλει να κατακτά το Champions League απέναντι στη Μίλαν. Πήρε επίσης το FA Cup, ενώ ήταν φιναλίστ και στον τελικό της Αθήνας (2007), βλέποντας όμως τη Μίλαν να παίρνει εκδίκηση.

Από το 2010, όταν και έφυγε από την Αγγλία, έως το 2016, κάθισε στον πάγκο των Ίντερ, Τσέλσι, Νάπολι και Ρεάλ Μαδρίτης, κερδίζοντας με τους «μπλε» του Λονδίνου το Europa League (2012-2013), επικρατώντας 2-1 της Μπενφίκα χάρη στο «χρυσό γκολ» του Ιβάνοβιτς στις καθυστερήσεις του τελικού.

Η μοίρα τον έφερε ξανά στο Νησί, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Νιουκάστλ, στις 11 Μαρτίου του 2016. Το έργο του ήταν δύσκολο, χρειάστηκε μάλιστα ένας ολόκληρος μήνας για να έρθει η πρώτη νίκη (3-0 τη Σουόνσι) και μοιραία ήρθε ο υποβιβασμός στην Championship. Η διοίκηση στήριξε τον Ισπανό και εκείνος ανέβασε την ομάδα ως πρωταθλήτρια στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου την αμέσως επόμενη σεζόν.

Έμεινε ακόμη δυο σεζόν, ώσπου στις 30 Ιουνίου του 2019 ήρθε η ανακοίνωση της αποχώρησής του, με τον τότε ιδιοκτήτη του συλλόγου να εξηγεί πως τα όσα αξίωνε ο Μπενίτεθ για να παραμείνει έκαναν απίθανο το σενάριο συνέχισης της συνεργασίας, και τον ίδιο τον Ισπανό αργότερα (2020) σε συνέντευξή του να λέει πως δεν είχε άλλη επιλογή (σσ από το να φύγει), εξαιτίας διαφωνιών με τον ισχυρό άνδρα της Νιουκάστλ.

Δύο μόλις ημέρες έπειτα από την αποχώρησή του από τις «Καρακάξες», ο Μπενίτεθ ανακοινώθηκε από τη Ντάλιαν, ομάδα της κινεζικής λίγκας. Κάθισε στον πάγκο της μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, όταν ο κορονοϊός τον έκανε να συμφωνήσει με τους διοικούντες του συλλόγου την κοινή συνεναίσει λύση της συνεργασίας τους, αφού προτεραιότητα είχε η υγεία της οικογένειάς του.

Η Premier League τον καλωσόρισε ξανά, αφού τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Έβερτον, αντικαθιστώντας τον Κάρλο Αντσελότι. Μάλιστα, πριν αυτή η συμφωνία ανακοινωθεί, είχε δεχθεί απειλές από οπαδούς των «Ζαχαρωτών», οι οποίοι δεν τον ήθελαν στην αγαπημένη τους ομάδα.

