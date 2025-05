Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τους στόπερ του Ολυμπιακού με αφορμή το ντέρμπι με τον ΠΑΟ κι ενόψει του τελικού του Κυπέλλου.

Αντί προλόγου: Ο Σβιντέρσκι έχει παίξει, με τον ΠΑΟΚ (κυρίως) και τον Παναθηναϊκό, 14 παιχνίδια εναντίον του Ολυμπιακού και δεν έχει σκοράρει ακόμη σε κανένα! Και στα δύο τελευταία παιχνίδια, στο Καραϊσκάκη και στο ΟΑΚΑ, στις δύο «ερυθρόλευκες» νίκες 4-2 και 1-0, είχε δοκάρια!

Ο Μπιανκόν με τον Πιρόλα δεν είναι μόνο δύο κεντρικοί αμυντικοί, είναι και δυο καλά φιλαράκια. Έχουν καλές σχέσεις και απλά τυχαίνει να παίζουν στην ίδια θέση.

Πώς μου ήρθαν τώρα αυτά; Μα λόγω της εξαίρετης απόδοσης τους την Κυριακή στο νικηφόρο για τον Ολυμπιακό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Διότι πράγματι ο Τζολάκης ήταν απολύτως σταθερός και έκανε μία από τις πιο δύσκολες επεμβάσεις του, όμως αν δεν ήταν σε τόσο καλή βραδιά το δίδυμο των στόπερ αποκλείεται η ομάδα του Μεντιλίμπαρ να την έβγαζε καθαρή σε αυτό το παιχνίδι.

Κατ΄ αρχάς, στο α΄ ημίχρονο με τις μπούκες των Βαγιαννίδη και Τετέ από δεξιά, ο Ολυμπιακός δεν έφαγε μεγάλη φάση κυρίως γιατί οι δύο κεντρικοί του αμυντικοί καθάρισαν αποτελεσματικά σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις τα γυρίσματα που έκανε ο αντίπαλος μπακ ευρισκόμενος σε θέση εξτρέμ. Επιπλέον κέρδισαν σχεδόν όλες τις μονομαχίες στον αέρα και κυρίως είχαν μία σειρά ακόμη πολύ καθοριστικών επεμβάσεων, ακόμη και σε κάθετες πάσες τις οποίες επιχείρησαν οι «πράσινοι».

Το μοναδικό τους ψεγάδι ήταν η φάση του 85ου λεπτού, όπου και οι δύο μαζί έκαναν κακή άμυνα. Πρώτα ο Πιρόλα που μάρκαρε καθυστερημένα τον Σβιντέρσκι στην καλιά βαθιά πάσα του Μάνιουσον. Και στη συνέχεια ο Μπιανκόν, που πήγε δεύτερος πάνω στον Γερεμέγεφ, με τον δεύτερο φορ του ΠΑΟ να προλαβαίνει να πλασάρει από κοντά και τον Τζολάκη να στέκεται τυχερός που η μπάλα πήγε πάνω του, αλλά να έχει και την ενστικτώδη κίνηση να διώξει με το κεφάλι!

Βλέπετε, έτσι είναι η μπάλα: η θέση του στόπερ είναι η πιο δύσκολη μετά του γκολκίπερ. Είσαι άριστος 85 λεπτά σε ένα ντέρμπι, αντιμετωπίζεις μία φάση λάθος στο 85’ και χάνει η ομάδα σου μία νίκη και στέκονται όλοι στο τι λάθος έκανες στη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά, κατά τα άλλα, ο Ιταλός κι ο Γάλλος έκαναν

Ο Πιρόλα ήταν πραγματικά πολύ καλός, με δυναμικά, έγκαιρα και αποτελεσματικά μαρκαρίσματα, νίκες σε προσωπικές μάχες, τάκλιν καμικάζι όπως στην περίπτωση του δοκαριού του Σβιντέρσκι κοντράροντας το σουτ του Πολωνού κι αυτή τη φορά μάλιστα ήταν βελτιωμένος και στο πάσινγκ γκέϊμ, που δεν είναι το καλύτερο του σημείο. Προφανώς, όμως, το έχει δουλέψει και είδαμε σωστές πάσες, αλλά και προσπάθεια να βρει στοχευμένα τον Ελ Κααμπί, με βαθιές μπαλιές που μας θύμισαν τον Κάρμο, του οποίου είναι σπεσιαλιτέ αυτού του είδους οι πάσες.

Ο Μπιανκόν έβγαλε προσωπικότητα στο παιχνίδι του, αποφεύγοντας λάθη κι επιπολαιότητες, αλλά και μεταφέροντας συχνά και με επιτυχία την μπάλα με προσωπικές ενέργειες κι έχοντας ακόμη και μία κάθετη στον Γιάρεμτσουκ, όταν έφτασε λίγο έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού κάποια στιγμή. Έβγαινε πρώτος στην μπάλα, έκοψε πολλές φορές, καθάρισε σέντρες και κέρδισε τις συντριπτικά περισσότερες μάχες από τον Σβιντέρσκι, που στην πραγματικότητα του ξέφυγε μία φορά, κι αυτή έξω από την περιοχή.

Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα προβληματίστηκε ευχάριστα με την εικόνα του Μπιανκόν ενόψει της επιλογής της ενδεκάδας του τελικού του Κυπέλλου. Θεωρητικά ο αρχηγός Ρέτσος έχει τον πρώτο λόγο, καθότι, εκτός των άλλων και πιο γρήγορος (κι ο ΟΦΗ έχει φορ τον ευέλικτο Σαλσέδο), όμως κι ο Γάλλος θα το παλέψει. Για τη θέση του αριστερού στόπερ, παρότι ο Κάρμο εξέτισε την ποινή του, δεν θα έβλεπα με τίποτα άλλη απόφαση του προπονητή από το να παίξει ο Πιρόλα, με την σταθερότητα και τη σοβαρότητα που τον διακρίνει.

Για όποιους μάλιστα δεν το έχουν προσέξει, ο Κάρμο εδώ και σχεδόν 2,5 μήνες έχει παίξει σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας σε τρία παιχνίδια του ολυμπιακού. Για την ακρίβεια σε τρεις ήττες: στο 0-3 από την Μπόντο στη Νορβηγία, στο 0-2 από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια και στο 1-2 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα…Κι απλά μπήκε αλλαγή στα τελευταία λεπτά στο 4-2 επί του ΠΑΟ και στο 1-0 επί της ΑΕΚ.

Στην πραγματικότητα το τελευταίο καλό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κάρμο στην αρχική του ενδεκάδα ήταν το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-1 στις 2 Μαρτίου…

Άσχετο: Ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν λέει ότι ο Καμπελά δεν θα είναι πρώτη λύση, αλλά back up για τις τρεις θέσεις πίσω από τον σέντερ φορ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά, σε τέτοιο βαθμό που να τον χαρακτηρίζουμε ως έναν ποιοτικό σέντερ φορ. Αλλά ακόμη και στο καλό του φεγγάρι, όπως είναι τώρα, βλέπουμε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού του, αποτρεπτικά στο να πάει ακόμη πιο πάνω την απόδοση του.

Για παράδειγμα δεν έχει καλό αριστερό πόδι και είναι φανερό ότι δεν το δουλεύει κιόλας. Δύο φορές σέντραρε υποχρεωτικά με το αριστερό και ήταν κι οι δύο χάλια-και μία φορά που χρειάστηκε να πλασάρει με το αριστερό, το έκανε πολύ εύκολο για τον αντίπαλο γκολκίπερ. Μακάρι να πέφτω έξω και να είναι πιο αντιπροσωπευτικό το ωραιότατο γκολ του με το αριστερό στη Φιλαδέλφεια.

Επίσης έχει μία επιπολαιότητα στο παιχνίδι του. Κάποια στιγμή γύρισε πίσω να πάρει μία μπάλα κι αυτό που έκανε, σχεδόν αβίαστα, ήταν να την πασάρει πάνω στον Τετέ λίγο έξω από την περιοχή του Τζολάκη. Το ότι ο Βραζιλιάνος σούταρε άστοχα από καλή θέση, δεν απαλλάσσει τον Ουκρανό από την τραγική επιλογή που πήρε.

Πάνω απ΄ όλα, ο Γιάρεμτσουκ νομίζω ότι πρέπει να γίνει πιο κυνικός στα τελειώματα του. Όταν έχεις δύο φάσεις για γκολ σε ένα ντέρμπι όπως είχε προχθές, δεν μπορείς να αντιδράς έτσι. Να πλασάρεις δηλαδή τόσο ακίνδυνα από τόσο κοντά στη μία περίπτωση και να μην κάνεις καλό κοντρόλ από θέση γκολ στην άλλη περίπτωση. Μου μοιάζει με κάποιες αντιδράσεις του, ότι δεν τον πειράζει αν δεν βάλει ένα γκολ. Και τον φορ πρέπει να τον πειράζει και να τον παραπειράζει όταν δεν κάνει γκολ.

Σκέφτομαι, έτσι, ότι μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και μία τετραετία δεν έχει σε καμία σεζόν διψήφιο γκολ, παίζοντας σε Μπενφίκα, Κλαμπ Μπριζ, Βαλένθια και τώρα στον Ολυμπιακό, δηλαδή σε σημαντικές ομάδες.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍

Ayoub El Kaabi has secured himself free food for life in Greece..Goal to win Olympiakos maiden European trophy,goal to win Olympiakos first league title since 2022,goal to win the derby vs Panathinaikos...In less than 2 years...Phenomenal. #PAOOLY https://t.co/j9ahzpTB8L